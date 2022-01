Carnavalsstoet opnieuw geschrapt, zomers alternatief moet carnaval levendig houden: “We willen tonen dat we nog niet dood zijn”

Voor het tweede jaar op rij zal er geen carnavalsstoet uitrijden in Menen. Dat besliste het stadsbestuur in onderling overleg met de vier carnavalsverenigingen in de stad. Samen kijken ze wel hoopvol uit naar de zomer om dan met een kleinschalig maar waardig alternatief op de proppen te komen.

Zondag 13 maart moest dé grote dag worden voor iedereen met een hart voor carnaval. Maar de carnavalsverenigingen zagen de omikronbui al langer hangen. Een afgelasting kwam dan ook niet als een verrassing.

Overleg met carnavalsverenigingen

“We overlegden met alle carnavalsverenigingen in onze stad en ons standpunt was unaniem: een leuke stoet voorbereiden is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele.

“Carnavalsverenigingen konden geen voorbereidende activiteiten organiseren en hun middelen zijn daardoor beperkt. Er was de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de stoet en de te korte voorbereidingsperiode van zodra er groen licht is. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen in deze beslissing.”

Alternatief in de zomer

Daarom gaat de stekker er voor 13 maart 2022 uit. “Spijtig, maar samen met alle enthousiaste carnavalisten én onze diensten denken we al na over een alternatief in de zomer, in het kader van Boulevard Solar.”

“Iedereen toonde zich enthousiast, maar ideeën daarover moeten eerst afgetoetst worden bij de carnavalsverenigingen. Zelf had ik ook liever mijn eerste carnavalsstoet als schepen beleefd, maar het is niet anders.”

Te grote risico’s

Mario Durieu (58), de denktank van Confrérie De Witte Koe, vindt het een verstandige beslissing om het carnaval tijdig af te blazen. “De risico’s zijn te groot, niet alleen op gezondheidsvlak maar ook financieel. We willen onze zuurverdiende centen niet kwijt geraken.”

“Het Boulevard Solar-voorstel zullen we nu aan onze achterban voorleggen. We hopen op een klein maar fijn event: met wat beweging op de Markt, eventueel een optreden en aandacht voor de kinderen. Met de Witte Koe zijn we zeker bereid om eraan mee te werken en te tonen dat carnaval nog leeft.”

Eetfestijn gered

Een financiële kater is de leden van de Witte Koe gelukkig bespaard gebleven. “We hadden al ideeën uitgewerkt voor een praalwagen, maar waren er gelukkig nog niet aan begonnen. Bovendien konden we ons eetfestijn redden door de maaltijden rond te dragen.”

“Ook organiseerden we nog een mosselfestijn en een kaarting. Ons grote geluk is dat we over een goed lokaal beschikken en dat we kunnen rekenen op een grote schare medewerkers.”

Iedereen hield al langer rekening met een carnaval in mineur

Ook Eddy Demeyere (67), secretaris van de Stedelijke Carnavalsconfrérie De Kandeeleters, beseft dat het organiseren van een normale carnavalsstoet een onmogelijke opgave is.

“Geen enkele carnavalsvereniging is aan een wagen begonnen, iedereen hield al langer rekening met een carnaval in mineur. Bovendien hebben we in Menen de gewoonte om de helft van de praalwagens te recupereren van andere plaatsen.”

“Zo zouden er bijvoorbeeld vier of vijf praalwagens uit Gullegem komen, maar die stoet is naar een latere datum verplaatst. En zo zijn er nog heel wat stoeten afgelast of uitgesteld. Dus hebben we geoordeeld om geen risico te nemen. Deze zomer willen we vooral graag tonen dat we na twee jaar nog niet dood zijn. Volgend jaar hopen we dan opnieuw volop carnaval te vieren zoals vanouds.”

Stormweer

Ronny Deback (68), voorzitter van De Platzakken, maakte bijna alle verkiezingen en stoeten in Menen mee. Maar dit beleefde hij nooit eerder. “Al 27 jaar trek ik met De Platzakken op, en daarvoor 17 jaar met De Paniekzaaiers. Slechts een enkele keer werd de stoet afgelast door stormweer.”

“We hebben het voorbije jaar de kat uit de boom gekeken. Onze praalwagen van 2020 hebben we nog staan, achteraan in een loods. Normaal moet die nog een tweede seizoen dienstdoen.”

Zonder inkomsten

“Aanstaande zondag zouden we ons jaarlijks eetfestijn in zaal Barthel organiseren, maar ook dat valt voor het tweede jaar op rij weg. Zo zitten we zonder inkomsten, terwijl vaste kosten voor de loods, verzekeringen… gewoon doorlopen.”

Kurt Verheecke (40) van de Vrije Carnavalisten trok in oktober zijn stoute schoenen aan en diende zijn kandidatuur in voor Prins Carnaval. Bijna vier maanden later verbijt hij zijn ontgoocheling.

Verkiezingsshow

“Normaal zou ik me nu zenuwachtig maken voor de op til zijnde verkiezingsshow, voor het eerst in jaren weer een tweestrijd. Het is maar de vraag of dat volgend jaar nog zo zal zijn. Ik heb behoorlijk wat geld en energie in mijn kandidatuur gestoken. Ik liet mondmaskers, aanstekers en allerlei gadgets maken.”

“Ook de shownummers voor de Prinsverkiezing stonden al helemaal op punt. We zijn een jonge carnavalsvereniging. In die enkele jaren dat we bestaan, hebben we nog bijna niets gehad. Ik ben dan ook dubbel ontgoocheld. Men heeft me moeten overtuigen om toch verder te doen. Ik hoop dat er een mooi zomers alternatief uit de bus komt. Zo niet, geef ik het op.”

Prins Carnaval Danny III

Voor Danny Maes (53) ten slotte zit er niets anders op dat er nog een jaartje bij te doen als Prins Carnaval Danny III. “Ik had het me helemaal anders voorgesteld bij mijn aanstelling in 2020. Ik stapte toen nog mee op in de stoet en daarna was het gedaan.”

”Dit moesten belangrijke maanden worden, maar opnieuw valt alles in het water. En dus moet ik nog een jaar wachten om mijn titel door te geven. Het is jammer voor de twee kandidaten, maar een verkiezingsshow is nu zinloos. Ik hoop dat het volgend jaar volle bak wordt en dat ik eindelijk eens kan doen waarvoor ik verkozen ben.”