Carnaval Gullegem start met boemelnacht

De organiserende Orde van de Vlaskapelle – dit jaar 50 jaar jong – is weer klaar om de Gullegemnaars bijna drie weken lang carnavalsplezier te bezorgen. Het feest start dit jaar op vrijdag 3 februari met de boemelnacht in de lokale cafés.

“Er zijn allerlei praktische redenen waarom wij de boemel vooraan in ons programma hebben gezet”, zegt orde-woordvoerder Pieter Casier. “Het gebeuren waarbij de deelnemers verkleed in acht aangeklede kroegen kunnen gaan feestvieren en er ook nog een trofee aan overhouden, moet Gullegem meteen in de juiste carnavalssfeer brengen.” Voor de rest houdt de orde het bij het beproefde recept. Alleen werd nog extra geïnvesteerd in betaalde optredens.

Kindercarnaval

Officieel start Carnaval Gullegem op 10 februari met een feestelijke openingsreceptie. Op 11 februari is er in de namiddag kindercarnaval en wordt een nieuw kinderprinsenpaartje verkozen.

’s Avonds, vanaf 20.11 uur, is er de traditionele prinsenverkiezing. Steven Halsberghe als Lucky Luke, Olivier Verstraete als Olly Wannabe en Andy Vanvossem als Dancing Vossy, bekampen elkaar in een avondvullende wedstrijd om de scepter, steek en mantel van de huidige prins Tjorven over te nemen.

Op 15 februari is er een seniorenshow en wordt een seniorenprinsenpaar verkozen. Op 17 februari trekken de kinderen van de basisschool in een optocht door de centrumstraten. Aansluitend is er een kidsfuif. Om 20 uur start een tweede vlastival met een rist deejays en dance-acts.

Revue

Op 18 februari is er traditioneel een revue. Toetje op de taart is de 49ste carnavalstoet op 19 februari tussen 14 en 17 uur. “Hieraan nemen 50 acts, groepen en wagens deel. Na de stoet is er een happening met optredens van de Mistral Choreogroep Wevelgem en Get Ready.”

DJ’s Bongo en Kwak mogen het feest muzikaal afsluiten. Gullegem is weer klaar voor drie weken carnaval. Langer zelfs dan Aalst. (AV)