Carmen Windels gehuldigd als laureaat bij WTC Moen

De wielertoeristen bij WTC Moen hebben de fiets al enkele weken in wintermodus geplaatst. Tijd dus voor de jaarlijkse laureatenhulde, al is bij WTC Moen iedereen die aan een aantal ritten deelneemt, laureaat. Zij kregen dan ook allemaal een attentie op het feest. Carmen Windels toonde zich toch het sportiefste lid van de club. Zij reed het meest aantal ritten. De vereniging mocht dit jaar het 25-jarig bestaan vieren. Raf Demeestere, één van de pioniers: “In al die jaren hebben we al vele kilometers gereden op zondagmorgen. We waren ook een van de eerste clubs in de regio die een vrouwenploegje hebben opgericht. Tot op heden hebben de ‘Velobellen’, want zo heten ze, nog altijd veel succes.” WTC Moen telt nu 45 leden. (GJZ/foto GJZ)