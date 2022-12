Carlo Vandenbroeke kampioen bij KSV Deerlijk

Wielertoeristenclub KSV Deerlijk blikte terug op een geslaagd seizoen. Tijdens het eindejaarsfeest werd hulde gebracht aan de nieuwe kampioen.

De hoogste eer was dit jaar weggelegd voor Carlo Vandenbroeke, die voor de eerste keer met de hoogste onderscheiding mocht pronken. “Na twee moeilijke jaren konden we in 2022 nog eens een volledig seizoen afwerken”, blikt voorzitter Patrick Van Laere terug. “Dankzij onze trouwe sponsors konden we het seizoen starten in een gloednieuwe zwart-wit-bordeaux uitrusting. Met een jaartje vertraging konden we toch de grote clubuitstap naar Colmar afwerken. De sportieve uitdaging in de Elzas en de Vogezen was een van onze absolute toppers.”

Jaar van huldigingen

“Onze club telde dit jaar 63 leden”, aldus Patrick Van Laere. “We mochten Claude Desmet, Kevin Furniere, Dirk Hanssens, Lode Lefevre en Dick Tremerie als nieuwe leden verwelkomen. 2022 was ook een jaar van huldigingen. Drie leden bereikten de kaap van de 40.000 km. Eddy Sergeant heeft er sinds dit jaar meer dan 80.000 op de kilometerteller staan. Na Luc Destoop in 2012 is hij pas het tweede clublid die hierin slaagt. Nu wil hij zo snel mogelijk de 83.868 km bereiken en bovenaan de lijst komen.”

Vier leden misten het voorbije seizoen geen enkele rit: Carlo Vandenbroeke, Geert Degloire, Eddy Sergeant en Dieter Callens. Carlo Vandenbroeke werd primus in de nevenproef en werd de nieuwe clubkampioen. De overwinning in het ploegenklassement ging naar het team van Dieter Callens. (DRD)