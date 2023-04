Carlo Herpoel uit Heule kreeg gouden eremedaille voor zijn inzet in Wallonië

Reporter en kunstenaar Carlo Herpoel kreeg van de Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging der dragers van eretekens voor moed, zelfopoffering en menslievendheid van België, een gouden medaille en het ereteken ‘Menslievendheid’ voor zijn inzet in de coronaperiode en in Wallonië na de watervloed.

Carlo hielp overal tijdens de coronaperiode, hij hielp in Pepinster in Wallonië na de waterramp met het uitdelen van voedsel en materiaal, hij sprong bij aan de Poolse grens om de Oekraïense getroffenen van de oorlog te ondersteunen en kookte duizenden maaltijden en leverde materiaal in Turkije na de aardbevingen. Zijn motto en gedrevenheid? “Ik ga waar machteloosheid toeslaat”. In Wallonië werkte Carlo anderhalf jaar lang met geregelde periodes. Hij gaat overal naartoe met zijn eigen ontworpen ‘keukenbus’. “Op de locaties zelf maken we met een team vrijwilligers maaltijden naargelang de nood op dat moment. We boden ook een luisterend oor voor de verhalen van de slachtoffers”, duidt hij.

Menslievendheid

De Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging werd in december 1865 gesticht door koning Leopold I. “Deze stichting verleende eretekens en onderscheidingen voor daden van moed en zelfopoffering. In 1867 verleende de staat officieel de eretekens onder de benaming Burgerlijke Onderscheidingen”, duidt Rudy Maes als voorzitter-president Nationaal en Provinciaal West-Vlaanderen. De organisaties kregen de gouden medaille en brevet van ‘Menslievendheid” voor hun inzet tijdens de coronacrisis en daarna. “Die houdt nu al 3 jaar lang aan en duurt voor het zorgpersoneel nog steeds”, zegt Nadia Rasson als erevoorzitster Provinciale West-Vlaanderen en voorzitster Regionale Kortrijk van de Vaderlandslievende vereniging. “We weten allemaal welke impact dit in 2020 had en nog heeft op de maatschappij en ons leven, ook voor de meest kwetsbaren. De zorginstellingen kwamen onder druk te staan: er moesten afdelingen verminderd of gesloten worden om covidpatiënten op te vangen. De brandweer sprong in de bres om te helpen met ziekentransport, dokters uit Defensie sprongen bij in ziekenhuizen en zorginstellingen: ook een periode van druk.”

Eerder kregen vier organisaties die medaille en eretekens: AZ Delta, Zorg Kortrijk, AZ Groeninge en Brandweerzone Fluvia.