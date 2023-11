‘Caring Christmas’ toe aan tiende editie: “Een hart voor de mensen”

Het is nog héél eventjes wachten vooraleer het kerstvirus echt toeslaat, maar de vzw Caring Family is al volop bezig met de tiende editie van het jaarlijkse kerstfeest. De inschrijvingen voor ‘Caring Christmas’ zijn geopend.

“Wij zijn een vzw met een hart voor mensen”, opent voorzitter Kelly Van Oost.

“Bij ons komen de kinderen en hulpbehoevende gezinnen op de eerste plaats, en ze zijn altijd welkom in onze ontmoetingsplaats in de Dorpstraat 9. We verdelen er voeding, kledij en speelgoed en iedereen kan er gezellig iets drinken.”

Straks, op zondag 24 december, pakt de vereniging opnieuw uit met een kerstfeest onder de noemer ‘Caring Christmas’ – editie nummer tien intussen. Zaal De Regenboog (Belhuttebaan 24a) vormt het decor.

Benefiet

“Destijds begonnen we in het Oostendse jeugdhuis OHK met een feest voor dak- en thuislozen. Nu trekken we het heel breed open: werkelijk iedereen is welkom, ongeacht inkomen of gezinssamenstelling. We verwachten net als de voorbije jaren om en bij de 100 aanwezigen.”

Deelnemers betalen 18 euro per persoon of 10 euro voor kinderen van 5 tot 12 jaar. In de prijs zijn inbegrepen: soep, aperitief, kalkoenfilet met warme groentjes, krielpatatjes en dessertbuffet met koffie.

“Daarenboven komt de kerstman langs met cadeautjes voor alle kinderen. En meestal gaat het over meer dan één geschenkje”, knipoogt Kelly.

“Ons volgende evenement is op zaterdag 16 maart 2024 een benefiet. Verschillende Vlaamse zangers komen dan langs. En op zaterdag 17 augustus is er opnieuw onze ‘Kids Dag’ met tal van activiteiten”, besluit een enthousiaste Kelly Van Oost.