Carina geniet van debuut als regisseur bij Volksvermaak: “Dit smaakt zeker naar meer”

Cultuurvereniging Volksvermaak Dadizele heeft er een reeks geslaagde toneelvoorstellingen opzitten. De regie van ‘De Roze Ridder’ was in handen van Carina Duyck. Zij stond lang in Izegem op de planken, maar maakte nu haar debuut als regisseur. “Dit was een fantastische groep om mee te werken.”

Carina Duyck is gebeten door de toneelmicrobe. Ze stond vele jaren mee op het toneel bij toneelvereniging ‘De Overwinners’ in Izegem. “Ik ben gestart met toneel toen ik zestien was”, aldus Carina die in Izegem ook politiek actief was. Drie jaar geleden verhuisde ze naar Dadizele en ging ze boven horecazaak Bistro Chapoo wonen. “Mijn dochter Birde is er zaakvoerster.” Ook Birde heeft de toneelmicrobe al jarenlang te pakken. Zij stond al meermaals op de planken bij Volksvermaak. “Toen drie jaar geleden een vrouwelijke speelster stopte, vroeg men of ik me hier wou aansluiten. Ik speelde een klein rolletje bij Pizza Miseria en voelde me onmiddellijk thuis bij de vereniging.”

Vorig jaar stond Carina niet op de planken. Het stuk dat Volksvermaak toen speelde, stond eigenlijk al gepland tijdens de jaren van de coronacrisis. “Dit jaar kreeg ik de vraag of ik wou regisseren. Ik had dat heel lang geleden nog eens gedaan voor de jeugd. Ja, ik heb wel mijn ervaring op het toneel, maar ik besloot toch om nog een cursus via Open Doek te volgen.”

Sinds oktober stippelde Carina de lijnen uit tijdens de repetities van Volksvermaak. “Ik kreeg een fantastische bende onder mijn hoede. Iedereen had telkens zin om te repeteren en de sfeer zat goed. Ik heb er enorm van genoten.”

Graag op de planken

Na de repetities was het tijd voor het grote werk. De voorbije weken stond Volksvermaak op de planken in den Ommeganck. “Ik ben erg tevreden over het eindresultaat. Dit smaakt naar meer, maar ik sta zeker even graag op de planken. Als regisseur voel je je een beetje eenzaam. Ik sta graag tussen de andere toneelspelers.”

Carina blikt ook tevreden terug op de samenwerking met haar dochter Birde. Die speelde mee tijdens ‘De Roze Ridder’. “Ik had haar op voorhand gezegd dat ik tijdens de repetities geen mama, maar regisseur ben. Het ging vlot, ik denk zelf dat ik iets strenger was voor haar.”