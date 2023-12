Canteclaer Veldegem pakt uit met 39ste pluimveeshow

Zaterdag 6 januari start het nieuwe jaar al meteen met een hoogdag voor het Veldegemse Canteclaer. Met een familiale pluimveeshow in de Bosserij brengt de vereniging een selectie sierhoenders en -duiven bijeen voor een keuring met wedstrijd. De kroon op het fokwerk waarbij ook het brede publiek van harte welkom is.

Canteclaer, de haan uit het dierenepos Reynaert de Vos, is de naam waarmee de vereniging voor raszuivere sierhoenders en duiven zich doopte in januari 1975. Veldegemnaar Rony Vandecasteele, een van de stichtende leden en voorzitter, zag Canteclaer uitgroeien van onervaren, maar enthousiaste liefhebbers van sierpluimvee, naar nu een 60-tal steevast fokkende leden die vaak specialisten zijn van soms ook bedreigde rassen. Ook gedreven jongere leden delen een sterke clubbinding. “Ons werkingsjaar kan het jaar rond prat gaan op een gevulde en boeiende agenda. Elke eerste zondag van de maand komen we samen in ons clublokaal ‘t Strooyhof in Veldegem, het driemaandelijks tijdschrift staat volgeschreven met nuttige fokervaringen van de leden. Daarnaast houden we ons ook aan de promotie van een Belgisch hoender- of sierduivenras dat een duwtje in de rug kan gebruiken, zoals de Doornikse kriel en de Brugse Vechter. Onze jaarlijkse tentoonstelling is ten slotte de kroon op al dat werk.”

Vergelijkingsmoment

Het clubdoel van Canteclaer is de raszuivere fok van sierhoenders en -duiven. Daarbij selecteren de leden op de van oudsher beschreven raskenmerken, waardoor ze het uiterlijk en de fysieke gezondheid nauwgezet in stand houden. De pluimveeshow in de polyvalente zaal van De Bosserij is op zaterdag 6 januari opnieuw de gelegenheid bij uitstek om, over de eigen clubgrenzen heen, alle fokkers een vergelijkingsmoment te bieden. Tips en waardevolle ervaring worden dankbaar uitgewisseld. “Alle ingeschreven dieren worden ‘s morgens ingekooid, waarna de keurmeesters deskundig, onder het toeziend oog van ook een dierenarts, alle hoenders en duiven op raszuiverheid beoordelen. Ten slotte zorgt een prijzen- en trofeeëntafel voor een beloning en waardering voor de fokprestaties”, duidt voorzitter Rony Vandecasteele de expodag en wedstrijd. (HV)