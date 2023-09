Camile is 65 jaar bestuurslid van de Tempelierkaarters

Bij de Koninklijke Tempelierkaarters uit Ieper werd onlangs hulde gebracht aan Camile Degandt. Camile is 91 jaar en zetelt al 65 jaar in het bestuur van de kaartvereniging. Daarvoor werd hij nu in de bloemetjes gezet. “Ik heb verschillende functies uitgeoefend in het bestuur”, vertelt Camile, die nu afscheid neemt als bestuurslid. “Maar ik blijf wel komen om te kaarten”, verzekert hij. Het bestuur van de Ieperse Tempelierkaarters wou Camile niet met lege handen afscheid laten nemen en bedankte hem en zijn echtgenote Georgette Vermeiren met een mand vol lekkers.

Op de foto zien we Camille en Georgette samen met Rik Caron, Alain Breyne, Luc Decoster en Paul Desomer. (foto EF)