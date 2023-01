Calitess en de Gilde der Erepoorters schenken een duofiets aan Pas Par Toe, het dagbestedingsproject voor volwassenen met een beperking van Sint-Idesbald.

Bewegen is gezond, in de dagbesteding zetten de begeleiders er daarom ook graag op in om met de volwassenen naar buiten te gaan en te bewegen. De buitenlucht, het onderweg zijn en de beweging geeft hen een gevoel van vrijheid. Al langere tijd had de werking een duo-fiets op het oog, maar zo’n fiets heeft een hoge aankoopprijs. Nadat Calitess vorig jaar al bureaustoelen had geschonken aan de werking, contacteerde zaakvoerder Rik Pas Par Toe en liet weten opnieuw de volwassenen te willen steunen. Samen met de Gilde der Erepoorters kreeg Pas Par Toe het budget om een Fun2Go-fiets aan te kopen.

Op het nieuwjaarsontbijt van Pas Par Toe in de Kalkenstraat mochten Rik Vandecasteele van Calitess en het berek van de Roeselaarse Erepoorters een openingsritje maken.

Drukke periode

Calitess heeft er een drukke periode opzitten, het bedrijf is een vaste waarde op de Belgische markt binnen het aperitiefgebeuren, het produceert dagverse en diepvries warme aperitiefhapjes. De Gilde der Erepoorters organiseerde afgelopen december een eindejaarsconcert met niemand minder dan Helmut Lotti om het geld voor de duofiets in te zamelen.