Café De Club start met kaartclub ‘De Club 24 Kaarters’

In september van vorig jaar openden Siska Herman en Bjorn Catteeuw café De Club aan het Dorpsplein in Lendelede. Viviane Christiaens die er wel eens helpt bestellen, start er op zaterdag 1 februari met een nieuwe kaartclub: ‘De Club 24 Kaarters’.

“Behalve ikzelf zitten ook nog Bjorn Catteeuw, Dirk en Marijke Wullaert in het bestuur. De kaarting is iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 18 uur. De eerste kampioenenviering zal plaatsvinden de tweede zaterdag van januari 2026. Inschrijven kost 40 euro en dat doe je in het café zelf of via mail tararra62@gmail.com.