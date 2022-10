Buurtzorghuis viert tienjarig bestaan met T-dansant

In het Buurtzorghuis in Woonzorgcentrum Huize Zonnelied in de Stationsstraat werd het 10-jarig bestaan van de werking gevierd met een heus T-dansant voor alle bewoners en gebruikers van het woonzorgnetwerk.

“Het Buurtzorghuis biedt dagopvang aan ouderen met een psychische kwetsbaarheid en is gegroeid in de schoot van het woonzorgnetwerk Huize Zonnelied”, vertelt Nele Sticker, coördinator Centrum voor Dagverzorging.

“Het Buurtzorghuis vormt een laagdrempelige plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten in een huiselijke sfeer. Binnen het kleinschalige centrum voor dagverzorging wordt een vraaggestuurde werking nagestreefd, waarbij elke oudere in zijn of haar zinvolle dagbesteding ondersteund wordt. Een hartelijk team van medewerkers staat elke werkdag klaar tussen 8.30 en 17 uur. Voor meer info: buurtzorghuis@huizezonnelied.be of bellen naar Nele Sticker, coördinator, op het nummer 057 22 43 19.