Buurtcomité wijk Bosmolens (Izegem) brengt nu ook infoblad uit

De zowat 2.000 brievenbussen op de wijken Bosmolens en De Mol krijgen eerstdaags een infobrochure in de bus.

“Het is de eerste keer dat we dit uitbrengen en dit kunnen we enkel dankzij de steun van onze sponsors”, zegt voorzitter Karlos Vansteenkiste. “Om de kosten te drukken gaan we die met het bestuur ook zelf huis aan huis bedelen. Maar in tijden van sociale media vonden we het ook niet onbelangrijk de mensen ook nog eens rechtstreeks aan te spreken. We doen dit dus via een infobrochure die ze een jaar lang kunnen bewaren. Het jaarprogramma is er immers in vervat. Daarnaast vertellen we ook nog een stukje geschiedenis over onze wijk en richt ik me in een voorwoordje tot alle bewoners.”

Opnieuw Rommelmarkt

Op het programma staan enkele vertrouwde items zoals de fotozoektocht en de buurtreceptie. “Nieuw is het paasontbijt dat we op zondag 3 april serveren in Molenwiek. Dat is meteen ook het startschot van onze fotozoektocht waarbij we telkens het gezinsvriendelijke aspect goed in het oog houden. De prijsuitreiking van die zoektocht vindt dan plaats op pinkstermaandag 6 juni, de dag waarop ook de buurtreceptie wordt georganiseerd.” De wijk had een traditie met rommelmarkten en blaast die nu nieuw leven in. “Zondag 18 september is de datum die we daarvoor geprikt hebben, de standjes zullen opgesteld zijn in de wijk rond de Molenwiek.”