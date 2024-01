Burgerproject De Geboorte boven de doopvont in Menen

De buurtbewoners van De Barakken samenbrengen en in de watten leggen: dat blijft de nobele roeping van het wijkcomité Bewonersgroep De Barakken. Op 3 februari lanceren ze een uniek burgerproject onder de noemer De Geboorte.

“Dit jaar kregen we, in het kader van de burgerbudgetten van de stad Menen, een mooi budget voor drie zelfgekozen projecten. De straten in De Barakken opfleuren met bloembakken was daar één van, de aanleg van twee nieuwe petanquebanen was het tweede project. Ons paradepaardje vandaag is het mooie cultuurproject De Geboorte: een multiculturele omkadering met verhalen over en rond de geboorte”, zegt Lieve Van de Walle van Bewonersgroep De Barakken.

Het hele concept zal plaatsvinden in de St-Jozefskerk aan De Barakken. Een speciale belevingsruimte zal daarvoor opgebouwd worden. “Het wordt dus geen expo, maar een volledige beleving rond de geboorte”, verzekert Jean-Pierre Robbe.

20 nationaliteiten

“Spraak en beeld worden door de bezoeker zelf in werking gesteld, waardoor ze twaalf vertellers kunnen zien en horen met verschillende pakkende verhalen over gebruiken, gewoontes en tradities omtrent de geboorte in diverse culturen. De verhalen zullen thema’s aansnijden zoals historische belevingsrituelen rond geboorte, maar ook de doop, overlijden, enzovoort. Ook zullen er foto’s, geboortetoestellen en attributen die vroeger gebruikt werden tijdens geboortes tentoongesteld worden”, vertelt Jean-Pierre Robbe.

Bewonersgroep De Barakken heeft als doel een vreedzame brug te slaan tussen alle kleurrijke bewoners in De Barakken. “Gezien het project steunt op herinneringen aan onze ouders en grootouders, onze roots en vroegere levenswijzen, zijn de wijkbewoners er ook bij betrokken. De verschillen tussen onze culturen zullen hopelijk veel inwoners aanspreken.”

“Dit interactief gebeuren zal ook uitmonden in een meerderjarenproject. We investeren heel graag in projecten en evenementen om de ontmoeting tussen alle bewoners hier te bevorderen. Met meer dan 20 verschillende nationaliteiten in De Barakken hebben we nog een lange weg te gaan om elkaar beter te leren kennen”, besluit Lieve.

