Burgerinitiatief Stop de Torens in Knokke-Heist zet de strijd verder

Met onder meer de verspreiding van flyers en affiches wil het burgerinitiatief Stop de Torens druk op de ketel te houden om de veelbesproken hoogbouw in Knokke-Heist tegen te houden. “Het gemeentebestuur geeft nu de indruk dat ze in de toekomst anders zal gaan werken maar aan de planningen op het Wielingenplein verandert er niets”, zegt woordvoerder Vincent Van Dessel.

Dat het ruimtelijk beleid in Knokke-Heist onder druk staat mag na dagen van politiek hoogspanning over hoogbouw en al dan niet te nauwe banden tussen politiek en bouwpromotoren, een groot understatement genoemd worden. Dat die hoogspanning nog niet gaat liggen is mede te wijten aan ‘Stop de Torens’, het burgerinitiatief met Vincent Van Dessel als woordvoerder. Het protest van Stop de Torens is vooral en in de eerste plaats gericht op het ‘Plaza-project’ van projectontwikkelaar POC Real Estate, waar twee gebouwen van meer dan 10 verdiepingen gepland worden op de locatie van het voormalige hotel Plaza Residence aan De Wielingen, net achter de dijk in een woongebied. “Als dit project wordt uitgevoerd, zal dit het landschap en het uitzicht van en naar het strand verstoren. Daarnaast zullen de geplande torens het strand, de dijk en de omliggende gebouwen aan het Wielingenplein volledig in de schaduw zetten”, zegt Vincent Van Dessel.

Impact onomkeerbaar

“De impact voor de directe omwonenden is onomkeerbaar en zal zonder twijfel dominant zijn voor het zicht in de wijken achter de dijk. We zijn blij te zien dat we niet de enigen zijn die die zich zorgen maken over dit project en vele andere geplande hoogbouwprojecten. Zelfs van een lid van het College van Burgemeester en Schepenen (schepen Antoine Geerinckx, red.) steunt onze actiegroep.” Na enkele dagen van commotie stuurde het gemeentebestuur intussen een officieel bericht rond waarin het de intentie uit om in de toekomst op een meer transparante manier te werk te gaan rond projecten met een grote impact op de ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur zou ook de huidige hoogbouw en ‘vista’-nota’s opheffen en werken aan een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan. De actiegroep Stop de Torens heeft er echter weinig vertrouwen in. “Volgens het persbericht van de gemeente worden de huidige procedures echter nog steeds gevolgd voor alle lopende projecten, zowel in aanvraag- als bouwfase. Aan de plannen op het Wielingenplein verandert dus niets”, stelt Vincent Van Dessel.

Poster

“Wij houden alvast iedereen op de hoogte, via alle mogelijke kanalen. Op dit moment worden er flyers verspreid in alle brievenbussen van de gemeente, maar ook op Facebook en de website blijven we actief. Op de website kan iedereen nu een poster vinden om thuis aan het raam te hangen, een vraag die we de afgelopen dagen vaak kregen. Wij zetten onze bewustmakingscampagne verder, zodat iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt in Knokke-Heist.”