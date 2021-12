Burgemeester belooft nieuw clublokaal aan Harmonie Vrienden van de Brandweer in Oostduinkerke

Toen de verdienstelijke muzikanten van De Harmonie van de Vrienden van de Brandweer naar jaarlijkse traditie werden gehuldigd op het gemeentehuis, stond het muziekkorps nog een verrassing te wachten. De burgemeester beloofde hen namelijk een nieuw clublokaal…

“We zijn trots op onze drie harmonieën, en we steunen hen zoveel we kunnen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld). “Elk jaar krijgen ze een toelage, in ruil voor een gratis optreden tijdens tien evenementen. Harmonieën en hun muziek behoren immers tot ons cultureel erfgoed. We merken trouwens hoe dat hier nog altijd leeft en ook groeit, in tegenstelling tot in andere gemeenten. Niet voor niets kreeg dirigent Jeroen Hillewaere terecht de titel van Cultureel Ambassadeur van onze gemeente!”

“De Harmonie van de Vrienden van de Brandweer bestaat sinds 1957 en repeteert al jaren in het clublokaal in de Dorpsstraat in Oostduinkerke, maar daar barsten ze echt uit hun voegen. Ze repeteren soms met wel zestig mensen… De coronapandemie maakte het echter nog lastiger. Toen er opnieuw gerepeteerd mocht worden, moesten er afstandsregels worden gerespecteerd. Dat was in het Tuttertje niet haalbaar, en we hebben toen geholpen door onze zaal De Witte Burg ter beschikking te stellen. Dat deed ons nadenken om een permanente oplossing uit te werken. De harmonie heeft nood aan een nieuw clublokaal, en daar gaan we voor zorgen.”

Met bar, natuurlijk

“Als locatie hebben we een plek aan het sportpark in Oostduinkerke voor ogen. Dat wordt nu bekeken en uitgemeten, zodat we daar een mooie houten chalet kunnen laten bouwen. De mensen van de harmonie hebben ons hun wensen kenbaar gemaakt: ze willen een verwarmd lokaal, en dat is maar logisch ook natuurlijk, met voldoende ruimte voor zestig mensen. En een aangepaste bar mag ook niet ontbreken, want dat zou hetzelfde zijn als een café zonder bier…”

“We zullen een tandje bijsteken om er zo snel mogelijk werk van te maken, met de nodige omgevingsvergunning en een doordachte financiering, want het coronabeestje zijn we nog niet meteen kwijt. Als we het lokaal ook kunnen gebruiken voor onder meer kinderen tijdens sportkampen, dan slaan we twee vliegen in één klap!”

(MVO)