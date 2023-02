Buren van ‘Bachten de Kerke’ in Beveren klinken op het nieuwe jaar

Er kwamen een 60-tal buren van de Beverse wijk ‘Bachten de Kerke’ samen voor hun allereerste nieuwjaarsdrink. Er werd genoten van een lekker frietje, een verfrissend drankje en ondertussen geklonken op hun goede voornemens van 2023.

“Met onze buren hebben we de voorbije jaren al enkele leuke activiteiten ineen gestoken. Tijdens de coronaperiode knutselden we samen met onze kinderen bijna tachtig vogelkastjes, die we her en der in de wijk en op het Heilig Kruisplein hebben opgehangen”, vertelt Nel Sambaer, die graag samen met Dieter Ysebaert en een hele groep enthousiaste vrijwilligers een handje toesteekt. “Vorig jaar plantten we in en rond de wijk een paar duizend bloembollen, die elke lente voor wat extra kleur zorgen. Die kleine initiatieven zijn ontspannend en enorm plezant. Af en toe drinken we dan samen een aperitiefje. Het is nu de eerste keer dat we het nog iets ruimer zien. De bedoeling is om de buurt samen te krijgen en elkaar gewoon wat beter te leren kennen. Onze wijk ‘Bachten de Kerke’ telt ongeveer 230 huizen. Er zijn vandaag zestig volwassenen en kinderen ingeschreven dus we mogen van een groot succes spreken”, klinkt het enthousiast.

Programma

“De komende maanden staan er trouwens nog enkele activiteiten op het programma. Op de eerste dag van de lente zorgt Dieter traditioneel voor een bloemetje aan onze voordeur. Hij is een echte filantroop die de wijkbewoners zomaar een aangenaam gevoel wil bezorgen.”

“Ondertussen zijn we door die leuke initiatieven van onze buurman aangestoken en met verschillende buurtbewoners mee op de kar gesprongen om ‘ontmoeting’ in onze wijk op allerlei manieren te stimuleren.” (KK)