Budo Karate Oostende bestaat 50 jaar: “Een zeer ambitieuze en gewaardeerde sportclub”

Zaterdag 2 december wordt een feestelijke dag voor het bestuur en de leden van Budo Karate Oostende. Die dag wordt immers het 50-jarige bestaan van de vereniging gevierd. Om 18.30 uur worden leden, oud-leden en prominenten verwacht in de dojo van de karateclub in de Klofhofstraat. Naast een blik op de clubgeschiedenis en enkele toespraken door stichter Paul Duribreux en burgemeester Bart Tommelein staan een karatedemonstratie en heel veel gezellige ontmoetingen op het programma.

Budo Karate Oostende werd in 1973 opgericht en erkend door de Belgische Karate Federatie. In 1975 organiseerde de club al het Europees kampioenschap en twintig jaar later ook het Vlaams kampioenschap. Beide vonden plaats in de Koninklijke stallingen. Heel wat jaren vonden de trainingen plaats in het VTI Oostende, maar in 2018 maakte de club de overstap naar zijn gloednieuwe dojo in de Klokhofstraat.

“Karate is geen spelletje, maar een vaardigheid”

Na enkele wissels op bestuurlijk vlak was de toekomst van de club een tijdje onzeker. Sinds 2012 wordt de club geleid door Emanuel Misselyn, Peter Wynants en Franky Nierynck. Alle drie zijn ondertussen al meer dan veertig jaar lid. Ze hebben de club niet alleen qua werking heel fel gemoderniseerd (vzw gevormd en digitalisering van de administratie) maar ook qua manier van lesgeven. Budo Karate Oostende is na vijftig jaar nog altijd een zeer ambitieuze en gewaardeerde club in België, die kan rekenen op heel wat gediplomeerde trainers. Sinds kort geeft een van de trainers, Emanuel Misseleyn, les aan de Vlaamse elitejeugd. Op het palmares van de club staan heel wat Belgische en Vlaamse kampioenen.

Heel wat redenen

“Er zijn verschillende redenen waarom kinderen, jongeren en volwassenen lid worden van een karateclub”, vertelt voorzitter Franky Nierynck (46) enthousiast. “Ongeacht de leeftijd is de reden voor iedereen anders. Soms zijn kinderen aangetrokken tot het mystieke van karate of zijn ze beïnvloed door films en series. Anderen willen zichzelf beter kunnen verdedigen en zijn op zoek naar meer zelfzekerheid en mentale weerbaarheid. Maar er zijn ook heel wat leden die gewoon graag een leuke, uitdagende sport zoeken.”

Uiteraard moet een karateka aan enkele belangrijke eigenschappen voldoen om de sport met succes te beoefenen. “Naast een zeer goede conditie en mentale kracht, staat het buiten kijf dat je enorm veel zelfdiscipline en volharding nodig hebt om te slagen in karate. Je moet begrijpen dat karate geen spelletje is, maar een vaardigheid die je onder de knie moet krijgen. Als je karate als sport wilt beoefenen komen er nog heel wat andere zaken bij kijken, zoals snelheid, explosiviteit, tactisch vermogen en wendbaarheid”, aldus voorzitter Franky Nierynck.

Nieuwe lichting

Budo Karate Oostende telt momenteel 85 leden, van wie een 70-tal jeugdleden die jonger zijn dan 18. “Enkele jaren geleden kende de club een piek in het aantal leden, maar door de coronapandemie hebben enkele talentvolle jonge leden afgehaakt. Daardoor werd de club geconfronteerd met een klein dipje, maar ondertussen is er een nieuwe lichting die zich aanmeldt. We merken de laatste jaren dat er een groeiende interesse is voor ons zelfverdedingsprogramma Ronin Combat voor jongeren vanaf 16 jaar. Sinds vorig jaar organiseren we ook teambuildingsactiviteiten voor bedrijven en verenigingen. Eigenlijk hebben we hieromtrent nog niet veel reclame gemaakt, waardoor het aantal aanvragen redelijk beperkt is. We zijn wel van plan om dit in de toekomst voort uit te bouwen, want wellicht kan dit mensen aanzetten om kennis te maken met onze mooie sport. We krijgen ook heel wat vragen voor samenwerking met scholen of stad Oostende om tijdens vakantieperiodes initiatielessen te organiseren.”

Voor de voorzitter van de Oostendse karatevereniging is het gouden jubileum een mijlpaal in de geschiedenis van de club. “Dit is een erkenning dat we niet alleen als karate- of gevechtsclub een gevestigde waarde zijn in Vlaanderen, maar ook in Oostende en omstreken op de kaart staan als kwaliteitsvolle sportclub.”

“Het wordt op zaterdag 2 december een belangrijke dag voor Budo Karate Oostende. Ook daarom brouwden we in samenwerking met Brouwerij Stene een eigen bier dat op de feestelijke receptie aan alle genodigden geserveerd zal worden”, besluit Franky Nierynck. (PDC)