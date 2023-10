Brugse vinkenmaatschappij De Clubzangers huldigt beste vinkenzetters

Onlangs werden bij de Brugse vinkenmaatschappij De Clubzangers de koningin en kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd.

Arlette Herman werd koningin met 1.591 liedjes, Danny Dekindt schopte het met 4.771 liedjes tot grote kampioen. De tweede kampioen was Daniella Knockaert met 4.392 liedjes, gevolgd door Freddy Van West met 3.552 liedjes. De titel van kleine kampioen tenslotte, was voor Freddy Lefevere die 3.078 liedjes optekende.

De Clubzangers is een vereniging van vinkenzetters die in september 1971 het levenslicht zag in café De Club. De maatschappij bestaat nu dus 51 jaar. De koningin en kampioenen werden gehuldigd in het vaste clublokaal van de vereniging: de kantine van V.V. Eendracht Brugge aan de Koning Leopold III-laan.