Brugse schuttersgilde Sint-Joris huldigt 3,5 jaar na verwoestende brand nieuwe lokalen in

De Brugse schuttersgilde Sint-Joris heeft op zondag 20 maart haar gloednieuwe lokalen ingehuldigd. Het resultaat van hard en geduldig werk, nadat een brand in oktober 2018 de infrastructuur voor een groot stuk in de as had gelegd.

Het is feest bij de Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog, kortweg ook wel de Sint-Jorisgilde genoemd. Quasi het hele jaar 2022 staat in het teken van het 700-jarig bestaan van deze schuttersgilde. Dat feestjaar had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, want de gilde werd opgericht in 1321. Maar daar besliste corona dus anders over.

Nu kan er dus wel gevierd worden, en de aftrap werd gegeven met de feestelijke inhuldiging van de volledig vernieuwde lokalen. De vernieuwing is een direct gevolg van de zware brand die de Sint-Jorisgilde trof op 6 oktober 2018. Het dak van de eedzaal ging toen in de vlammen op en uiteraard was er ook veel rookschade.

“Met dit grote ongeluk ging ook een groot geluk gepaard: een alerte brandweer kon omzeggens alle historische schilderijen en kruisbogen vrijwaren”, zei hoofdman Joost Danneels tijdens de inhuldiging in aanwezigheid van heel wat leden, sympathisanten en een delegatie van het schepencollege onder leiding van burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Met man en macht

“In de maanden en jaren volgend op de brand werd met man en macht gewerkt om de volledige site herop te bouwen en te restaureren. De gebouwen werden volledig gestript en met degelijke materialen opnieuw ingericht. Daarbij werd de doelzaal (waar binnen geschoten wordt, red.) zes meter verlengd, en we maakten van de gelegenheid gebruik om ook de conciërgewoning te vernieuwen.”

“De gehele vernieuwing konden we realiseren via uiteraard de verzekeringsmaatschappij, maar ook door onze eigen financiële inbreng. En ik benadruk graag dat heel wat leden ook zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken; dit vooral onder leiding van Danny Callant. Onze leden presteerden samen maar liefst 4.000 werkuren”, ging de hoofdman verder.

De schuttersgilde hoopt in de toekomst nog enkele werkzaamheden uit te voeren, zoals het nog energetischer maken van het complex en het bouwen van een nieuw tuinhuis om bepaalde materialen op de site op te bergen. Voor het beheer van en toezicht op de gebouwen is de Sint-Jorisgilde overigens nog op zoek naar een nieuwe conciërge, zo viel ook te vernemen.

Boek en tornooi

Naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de De Gilde wordt ook een levendig boek over de geschiedenis ervan gepubliceerd. Dit zal gepresenteerd worden tijdens een academische zitting in de Gotische Zaal van het stadhuis, op 22 april. En in mei volgt dan ook nog een groot schutterstornooi met deelname van andere schuttersgilden uit de regio.

