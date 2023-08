Brugse Schaakkring voegt tweede overwinning Vierkamptoernooi aan palmares toe

In Oostende vond vorig weekend de vijftiende editie van het Vierkamptoernooi van de Oostendse Schaakkring plaats. Acht ploegen van acht schakers namen het tegen elkaar op in vier disciplines: schaken, minivoetbal, badminton en tafeltennis. De zege ging voor de tweede keer op rij naar de Brugse Schaakkring. Ze grepen de zege met 13 punten, voor Lokeren en Oostende. Op de foto zien we de winnende ploeg die bestond uit Steven Geirnaert, Thibaut Maenhout, Emile Bouquet, Arvid Viaene, Fréderic Verduyn, Linden Pu, Simon Gellinck en Carlo De Cock. (foto FRO)