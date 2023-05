Brugse Dovenvereniging zet Leon Verstraete in de bloemetjes

Op het jaarlijks banket van de Koninklijke Brugse Dovenvereniging, afgelopen zondag in Gebarenhuis Nowedo te Sint-Kruis, werd hulde gebracht aan Leon Verstraete (83), die al 50 jaar lid is bij deze vereniging, die een onderdeel is van de koepelorganisatie Nowedo VZW (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden).

Leon is geboren in Poperinge en woont in Oostende, maar heeft een heel sterke band met Brugge. “Ik liep school in Spermalie, werkte 32 jaar als monteur en technieker bij Philips, en daarnaast ben ik aangesloten bij de Koninklijke Brugse Dovenvereniging.”

Allicht dankzij zijn sportieve achtergrond – Leon speelde voetbal bij KSKD Brugge en beoefende judo – is Leon een heel actief lid. Zo gaat hij naar de maandelijkse bijeenkomst van de Koninklijke Brugse Dovenvereniging, maar ook naar activiteiten van Nowedo Senioren, Kompas & de Ladies en De Zeester. Hij werkt als vrijwilliger ook mee in het Nowedo Archief.

“Omdat ik dicht bij de zee woon, ga ik ook veel wandelen, en ik speel ook met mijn vrouw”, haalt Leon aan als bijkomende verklaring waarom hij nog altijd zo vitaal is.

‘Heel warme en vriendelijke gemeenschap’

Voor een vlot verloop van dit gesprek, konden we rekenen op Patrick Bonte, die niet doof of slechthorend is, maar wel heel erg geïnteresseerd in de leefwereld van doven. “Toen ik bij de dienst Burgerzaken van Stad Brugge begon te werken, waren er daar ook twee dove medewerkers. Als ik bij Stad Brugge mocht blijven, zou ik Vlaamse Gebarentaal leren, zo nam ik me voor. En zo heb ik de dovengemeenschap leren kennen als een heel warme en vriendelijke gemeenschap, waar egoïsme niet is binnengetreden”, vertelt Patrick, die zich inzet voor Kompas en Dovenactie Brugge.

“Ik engageer me voor de integratie van de doven en slechthorende in de maatschappij van de horenden en vandaag ben ik hier om mijn steun te betuigen en Leon proficiat te wensen”, aldus nog Patrick. (CGRA)