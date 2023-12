Brouwerij Feys zoekt creatieve vrijwilligers

Cultuursmakers vzw is al actief in Alveringem met Cultuursmakers Westhoek, een groep vrijwilligers die gidsbeurten, natuur- en cultuurwandelingen en fietstochten organiseert. De organisatie zoekt nu nieuwe vrijwilligers om in de voormalige brouwerij Feys cultuur te organiseren.

Cultuursmakers heeft verspreid over Vlaanderen en Brussel 145 afdelingen. In de Westhoek zijn er al lokale Cultuursmakersgroepen actief. Maar op vraag van de eigenaar van de oude brouwerij Feys in Beveren Hendrik Nelde zijn er nu plannen voor nog een extra groep in de IJzervallei. “Hendrik Nelde heeft ons gecontacteerd voor een mogelijke samenwerking”, vertelt Heidi Vanackere van Cultuursmakers vzw. “Samen zoeken we cultuurminnende mensen die op vrijwillige basis activiteiten zoals theater, poëzie, een concert, (kunst)tentoonstelling, lezing over een actueel thema, stand-upcomedy… willen helpen organiseren. De locatie is er alvast en die biedt zeker potentieel! En dus hebben wij wel oren naar zijn vraag. Wij doen dus een warme oproep naar creatieve enthousiastelingen met een hart voor cultuur. We zoeken diverse profielen: mensen die de financiën doen, die graag organiseren, die goed zijn met de pc en de sociale media kunnen verzorgen, enzovoort.”

“Elke bijdrage is welkom en zelf te kiezen. Cultuursmakers is ervan overtuigd dat deze prachtige erfgoedsite op de overgang tussen Alveringem en Poperinge een ideale thuisbasis kan zijn voor een nieuwe Cultuursmakersgroep. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.cultuursmakers.be/ijzervallei. De bedoeling is dat we vervolgens een leuk kennismakingsgesprek hebben en daarna als groep een tof cultureel programma samen stellen. Uiteraard zorgt onze vereniging voor de nodige ondersteuning van de vrijwilligers. Mensen samenbrengen rond cultuur en cultuur naar de mensen brengen, is ons doel”, aldus nog Heidi Vanackere.