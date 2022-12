Brons voor Duinenkaarters uit Bredene op BK manillen

De Duinenkaarters hebben in de ploegenstand brons behaald op het Belgisch kampioenschap manillen in Geraardsbergen.

Voorzitter Daniël Spillier had eerst acht namen op de deelnemerslijst geplaatst. “Maar de dag voordien moest Rita van Belle afhaken na een val met een schouderbreuk en ziekenhuisopname tot gevolg. Dat ze uitgerekend in haar geboortestad Geraardsbergen verstek moest geven voor het BK, deed extra pijn”, aldus voorzitter Spillier.

Een vervanger oproepen kon niet meer, dus moesten de Duinenkaarters met een speler minder naar het BK. “Maar toch wilden we beter doen dan vorig jaar in Torhout waar we als ploeg 5de werden.” Van de vijf te spelen partijen wonnen drie Duinenkaarters er vier.

“Onze beste speler was Ronny Mestdagh, die 13de werd op 210 deelnemers, en als enige van onze ploeg met een prijs naar huis mocht. Een mattentaart, of wat had je gedacht?” Volgend jaar wordt het wereldkampioenschap manillen in Deerlijk georganiseerd. “Ook daar zullen we opnieuw van de partij zijn”, besluit Daniël Spillier.

(foto MM)