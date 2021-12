Broederschap van de Lintenmakers verwelkomt drie nieuwe leden

Het Broederschap van de Lintenmakers, een illustere vereniging van ambachtslieden, kon afgelopen week drie nieuwe leden verwelkomen in Komen. Hun missie? Ervoor zorgen dat de kunst en kennis van deze bijzondere ambacht niet verloren gaat.

“Voor Komen is de productie van linten meer dan alleen maar een industrie, het is een stuk geschiedenis dat de gemeente op de wereldkaart heeft weten te zetten”, klonk het bij Chantal Bertouille, die als voorzitster het belang van het broederschap in de verf wist te zetten.

Geschiedenis

Dat de productie van linten een belangrijke rol heeft gespeeld in het economische weefsel van de grensgemeente, is geen geheim. Van eenvoudige zaken, zoals onderbroeken, tot complexe elementen, zoals de remkabels op het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle, steevast werd er beroep gedaan op de kennis van de Komenaars. “Op die manier werd in 1985 dan ook het broederschap opgericht”, was te horen in de toespraak van Chantal. “De evolutie van de industrie heeft ervoor gezorgd dat de productie meer en meer kon rekenen op machines, maar de kennis van het linten weven mogen we niet verloren laten gaan. Het broederschap is een verzameling van mensen die deze lokale ambacht met internationale allures in leven houden. Enkel op die manier kunnen toekomstige generaties blijven genieten van dit stukje erfgoed.”

Ridders

Drie nieuwe leden kregen de titel van Ridder van het Broederschap, een titel die vooral in Komen erg gegeerd is. “Serge Titeca is een oud-lintenmaker en stond mee in voor het oprichten van het lintenmuseum”, gaat Chantal verder.

“Als geen ander kent hij deze bijzondere wereld, waar hij van kleins af aan in terechtkwam. Tijdens zijn demonstraties kan hij de bezoekers van het museum in zijn passie laten delen. Edouard Debelder is dan weer een radiopresentator, die met de regelmaat van de klok zijn luisteraars kennis laat maken met ons gemeentelijk erfgoed. Via Radio Libelulle, onze gemeentelijke radiozender, kan hij mensen warm maken voor onze lintengeschiedenis tot ver buiten de gemeentelijke grenzen. De laatste persoon die de titel van Ridder in ons broederschap krijgt, is Martine Aubry. Als professor, gelinkt aan de universiteit van Rijsel, staat ze in voor het opstellen van de volledige inventaris van het museum. Haar passie voor heemkunde en geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat ze een belangrijke rol speelt bij Proscitec, een vereniging die zich inzet voor het in leven houden van ambachten.” (SR)