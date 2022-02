Briljanten Okra Roeselare wil met ‘Route 66’ nieuwe leden rekruteren: “Meer dan kaarten en fietsen”

Door de coronamaatregelen en -beperkingen kon Okra vorig jaar het 65-jarig bestaan niet vieren. “Maar uitstel is geen afstel voor onze vijf clusters met 44 trefpunten”, zeggen Sofie Devriendt en Veerle Maertens, stafmedewerkers van het Streekpunt Roeselare & Tielt.

De kiem van Okra werd gelegd toen men begin de jaren vijftig de behoefte van senioren aan sociaal contact erkende. In 1956 startte men binnen de CM met de overkoepelende KBG (Kristelijke Bond van Gepensioneerden) om de belangen van de gepensioneerden, vooral wat betreft de pensioenwetgeving, te behartigen. Maar die bond wilde ook in de plaatselijke afdelingen activiteiten zoals kaartnamiddagen en koffietafels organiseren.

In 1975 werd KBG erkend als sociaal-culturele vereniging die ook voordrachten, gespreksnamiddagen, culturele bezoeken, enz… organiseerde. In de jaren tachtig sprak men van een ‘beweging’ in plaats van een ‘bond’. In 1993 waren er liefst 278.000 leden en 1.250 trefpunten. Op 19 april 2006 kreeg de beweging de nieuwe naam Okra, dat staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief.

Momenteel zijn er in Vlaanderen nog altijd 150.000 leden en 17.000 gemotiveerde vrijwilligers. Geert Verbeure, Gervin Vanhee, Wilfried Saelens, Luc Vanrenterghem en Albert Vergote zijn de voorzitters van de 5 clusters in het Streekpunt Roeselare & Tielt, dat zich uitstrekt van Roeselare over Izegem tot Tielt en 10.000 leden telt.

Niet oubollig

“Ja, dat horen we soms: Okra is oubollig”, zegt Christine Maeseele, kersverse voorzitter van het Streekpunt Roeselare & Tielt. “Maar dat is niet zo. Je ontmoet op onze activiteiten mensen, je maakt vrienden, je vult jouw vrije tijd zinnig in… Oubollig? Okra is meer dan kaarten en fietsen, er zijn ook culturele activiteiten, computercursussen… Trefpunten worden uitgedaagd om te blijven vernieuwen en nieuwe en jonge leden aan te trekken. Zo biedt het trefpunt Meulebeke sinds kort padellessen aan en organiseert Koolskamp smartphonelessen.”

“De sociale context van een trefpunt is heel belangrijk”, zegt Gervin Gervin Vanhee, clustervoorzitter. “Je ziet op activiteiten en vergaderingen mensen openbloeien, je ziet hen genieten of gewoon een babbeltje slaan… Ieder trefpunt heeft zijn eigen waarden, een eigen identiteit en is een beetje parochiaal gebonden.”

Clustervoorzitter Wilfried Saelens treedt dat bij. “Ik ben pas tevreden als ik zie dat mensen voor wie we iets organiseren, gelukkig zijn. Dat moeten voor mij geen grote groepen zijn. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt.”

“Door de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar waren er ook minder jongere leden”, zegt Christine. “Maar daar komt nu stilaan verandering in en de interesse van die jonge senioren groeit weer. Nu de activiteiten hervatten en de Okra-feestbus drie weken zijn toer doet in onze provincie is dat ook een moment om nieuwe leden aan te trekken.”

Busje komt zo

“Okra ontstond wel in de schoot van de CM, maar werkt onafhankelijk”, zegt Sofie Devriendt. “Je hoeft dus geen lid te zijn van de CM om lid te worden van Okra. Met ‘Route 66’ willen we onze organisatie in de kijker zetten. Niet alleen voor wie lid is, maar ook voor wie nog niet de stap zette om lid te worden.”

“En het is een feit: als we willen blijven bestaan, hebben we nood aan een blijvende instroom van ‘jonge senioren’. We gaan trouwens al in de goede richting: 34 procent van de nieuwe leden sinds september 2021 is jonger dan 65 jaar en 54 procent jonger dan 70 jaar!”

Vrijdag 11 maart staat het busje van 15 tot 19 uur aan de Sint-Amandskerk op het Sint-Amandsplein tijdens de wekelijkse Lokaalmarkt. “Geniet je van een shopnamiddag in de winkelstraat, kom je naar de markt of ben je toevallig in de buurt? Kom dan eens langs. Elke voorbijganger is welkom voor een babbeltje in een gezellige sfeer. We vertellen je met plezier wat meer over Okra en bieden je de kans om op een actieve manier kennis te maken met ons activiteitenaanbod.”

“Als kers op de taart kan je er genieten van een mini-optreden door zanger Michiel De Meyer. We bieden ook een gratis kopje koffie aan!” besluit Sofie Devriendt.

Donderdag 17 maart gaat de feestbus dan richting Tielt, waar het busje van 8 tot 12 uur op de ochtendmarkt staat. Ook daar zal je door het lokale trefpunt warm onthaald worden.

(IB)