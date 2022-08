Brigandtrotters officieel ontvangen in gemeentehuis: Veertig jaar wandelplezier

Wandelen is in de Brigandsgemeente een heel druk beoefende sport. De gemeente telt twee zeer actieve clubs, waarvan De Brigandtrotters de oudste is. Die werd officieel ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van haar veertigjarig bestaan.

Schepen van Sport Jan Rosseel pakte tijdens de ontvangst uit met een korte historiek.

“De wandelclub werd gesticht in 1982, op initiatief van Bloso-gangmaker Roger Carpentier, samen met Willy Van De Putte, Etienne Debeuf, Gerard Himpe, Danny Rommel en Simonne Deprez. Op de eerste wandeling, op 18 april 1982, boden zich 90 wandelaars aan. De club bleef groeien en is nu de grootste club in de gemeente, met liefst 452 leden. Het is ook een club met heel veel uitstraling: een pak leden woont niet eens in Ingelmunster. (Er zijn leden uit liefst dertig gemeenten of steden, red.) Tussen 24 februari en 17 april kon de club zeven keer de eerste plaats innemen op 31 tochten, dankzij het hoogst aantal deelnemende leden.”

“Zelf zijn De Brigandtrotters de inrichters van de Vlaswijktocht, de Dreventocht, de Pekkerstocht, de Kriekentocht, de Krinkeltocht, de Gavertocht, de nazomertocht en vooral de jaarlijkse Brigandtrotterstocht. Het spreekt voor zich dat dit alleen doenbaar is dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers, die steeds paraat staan om een handje toe te steken. De organisatie van de Brigandtrotterstocht, altijd op de zondag na Allerzielen, lokt wandelaars uit het hele land – in 2005 waren dat er liefst 5.600.”

De organisatie van de tochten kan alleen dankzij de vele vrijwilligers

Schepen Rosseel kon ook meegeven dat er in het najaar werken starten langs het kanaal. De idyllische plekjes langs de vaart worden dan nog mooier, want de kanaalomgeving wordt getransformeerd in een heus kanaalpark, waar jong en oud kunnen genieten van de natuur.

“Daarnaast blijft de gemeente inzetten op het behoud en het opwaarderen van de trage wegen. Het eerstvolgende project op de planning is de trage weg Sentier 50, die de Rodenbachwijk zal verbinden met de manege Tiliahof. Vorig jaar is de gemeente ook ingestapt in het vierjarenproject ‘10.000 stappen’ en op diverse plaatsen in Ingelmunster vindt men groene wegwijzerborden waarop staat hoeveel stappen het is naar bijvoorbeeld het station, het speelbos, het gemeentehuis… Dit jaar hebben we zelfs een nieuwe beweegroute ontwikkeld, met start en aankomst aan het sportstadion. Langs wandelwegen zijn ook rustbanken en rolstoelvriendelijke picknickbanken geplaatst.”

Dank aan gemeente

Patrick De Croix, voorzitter van De Brigandtrotters, heeft – zo zei hij op de ontvangst – al heel veel energie in de wandelclub gestoken, samen met zijn actief bestuur, en dat wordtbijzonder op prijs gesteld: “Ik ben intussen al 22 jaar voorzitter en bij elke activiteit kan ik alleen maar vaststellen dat ons werk door de vele leden naar waarde geschat wordt. Ik wil sluiten met een dankwoord naar de gemeente toe, die door haar medewerking laat zien dat ze de wandelsport genegen is.” (CLY)