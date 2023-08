De Brigandkaarters van voorzitter Andy Muylle zijn verhuisd van de Drie Gezellen naar de Tourist in Ingelmunster waar ze hun eerste kampioenenhulde hielden. De club telt een twintigtal leden en er wordt telkens gekaart op de derde zaterdag van de maand. De beste kaarter van het voorbije seizoen was de voorzitter zelf, Andy Muylle, die het haalde van Jochen Muylle en Peter Delsoir. De rode lantaarn was voor Marina Lybeer. Het nieuwe seizoen gaat van start op 19 augustus. (foto CLY)