Bridgeclub De Kelle al 22 jaar vaste waarde aan de kust: “Bridge is het schaken van de kaartspellen”

Onder impuls van enkele ‘aangespoelden’ werd in Middelkerke de bridgeclub ‘De Kelle’ opgericht in 2000. Het waren Jules Vandesijpe, Nestor Derouck en neofiet Arsène Henon die het idee opperden een bridgeclub te starten met als lesgever Georges Wouters uit Mechelen.

Georges heeft een viertal jaren na elkaar les gegeven aan de beginnelingen, zodat er steeds nieuwe spelers bijkwamen en het niveau geleidelijk steeg. De ‘anciens’ namen na amper een jaar al deel aan het tornooi van West-Vlaanderen. “Ik herinner me nog dat we meededen aan een internationaal tornooi in Oostende in het Thermale Palace, waar topspelers uit Polen, Nederland, Frankrijk en België aan deelnamen en waar de zenuwen ons parten speelden. Maar we eindigden niet als laatsten”, herinnert toenmalig voorzitter Arsène Henon zich.

Bridgen wordt wel eens de moeder van alle kaartspellen genoemd. Over dit kaartspel zijn hele bibliotheken geschreven en op het internet zijn er tal van mogelijkheden om je kennis te vergroten en te verfijnen. Het kaartspel was begin deze eeuw niet populair aan de kust en was er weinig of niet bekend. Het zijn de ‘binnenlanders’ die het spel naar de kust brachten en hier verschillende clubs hebben opgericht. De jonge club groeide jaar na jaar en er werden verschillende initiatieven genomen. Drie jaar na elkaar werd een groot tweedaags tornooi georganiseerd in het toenmalige Casino van Middelkerke. Een succesformule met een prijzenpot van maar liefst 5.000 euro. De deelnemers kwamen uit heel België en ‘De Kelle’ kreeg er een positieve reputatie door. ” Onze club richtte tevens het West-Vlaams kampioenschap in met medewerking van topspeler Herman Deschrijver, die zowat de peetvader was van onze club”, vervolgt Arsène.

Andere clubs

Door de vele initiatieven van De Kelle, werden in de streek heel wat clubs opgericht, onder meer in Veurne, Koksijde en De Haan. Vakantiegangers die een weekend naar Middelkerke kwamen, hoorden verhalen over ‘De Kelle’ en wilden zich graag meten met de inmiddels populaire club in Middelkerke.

Tijdens de bridgepartijen, die al gauw 3 à 4 uur duren, wordt weinig of niets geconsumeerd, wat uiteraard niet interessant is voor de lokaaluitbater. Ook de Oostendse bridgeclubs hadden het moeilijk om een geschikt lokaal te vinden. Ze zakten af naar Ter Duinen in Middelkerke, waar wijlen Frans Serruys hen welkom heette.

Na de locatie van Ter Duinen verlaten te hebben werd de vaste stek De Stille Meers. Vandaag is dit nog steeds het clublokaal en er wordt elke dinsdag- en donderdagnamiddag gespeeld van 13.45 tot 17 uur. De vereniging telt momenteel 57 leden en wordt geleid door drie dames: Virginia Vaneynde is voorzitster, Greetje Van der Steen secretaris en Jeannot Devos algemeen bestuurslid. De webmaster is Frank Dumon.

“Bridge is niet in één woord uit te drukken. Het is een denkspel waar je normaal eerst les moet voor krijgen. Men kan het een beetje vergelijken met schaken. Maar eens je kan bridgen, verbleken alle andere kaartspellen. De uitdaging is telkens zo groot dat je geest aan niets anders kan denken tijdens het spelen. Kortom, je moet bij de zaak blijven”, zegt Greetje Van den Steen. Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar. (PG)