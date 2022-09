Bridgeclub Bouwbedrijf Kortrijk bestaat 65 jaar, VIEF Marke is 5 jaar oud“Ons ledenaantal stijgt gestaag”

BridgeBouwbedrijf Kortrijk, ook bekend als BBK, bestaat 65jaar. Voorzitter is Marijke Rummens en lesgever-bestuurslid isPatrickVermael.Patrickgeeft Bridgelessen in Marke, Ieper en Waregem. ViefMarkeBridgeClub, VMBC, zag vijfjaargeleden het levenslicht. De voorzitter is er Martine Seys en lesgever/penningmeester isKarelVandamme. BBK telt 70 leden en VMBC heeft er 37. LesgeversPatrickVermael enKarelVandamme zijnerkendedocenten door de VlaamseBridgeLiga, VBL. “We zijn goed op elkaar afgestemd.Patrickgeeft de basislessen enKarelbegeleidt de gevorderden.”

DenksportBridgestamt af van het oeroude ‘whist’ dat vier eeuwen geleden in Engeland ontstond.Marketelt twee Bridgeclubs. De gemiddelde leeftijd van de bridgeleden binnen de VlaamseBridgeLiga is 70jaar. Men is overal aan verjongen toe. “Dit is een probleem.Bridgeneemt tijd in beslag. Een beginnerscursus duurt een 20-tal lessen, je bent 1 avond per week uit huis en je moet ook thuis studeren. Het is te vergelijken met taallessen. De ideale leeftijd is 45jaar. Je sportcarrière is voorbij, kinderen zijn ouder. We mikken op deze doelgroep”, aldusKarel. “De tendens is dat de Bridge opkomst daalt. Gelukkig is het bij ons juist andersom. Ons ledenaantal stijgt gestaag. De Vlaamse LigaBridgeorganiseert nu bridgekampen voor jongeren”, voegtPatrickeraan toe.

Bridgeis een denksport en geen kaartspel. Karel: “Vergelijk het met schaken. In plaats van beeldjes is het met kaarten.Bridgewordt wereldwijd gespeeld met overal hetzelfde reglement. Jammer datSportVlaanderenbridgenieterkentalssport, evenzo voor schaken en dammen. Het ‘Internationaal Olympisch Comité’erkent bridgedaarentegen wel alssportmaar heeft voorlopig nog geen tornooien georganiseerd.”

Leuke samenwerking

De tweeclubszijn op elkaar ingespeeld en werken veel samen. Zo organiseerden ze ditjaarvoor het eerst de Kroegen-Bridge-Tocht. “78 deelnemers speelden elk 4 spelletjes in 6 cafés. Dit wordt een tweejaarlijks evenement. Daarnaast organiseren we ook de halve Bridgemarathon van 9 uur tot 19uur”, zegt Patrick.

Marijke Rummens is al 11jaarlid waarvan 3jaarvan Bridgeclub Bouwbedrijf Kortrijk. “Ik werd voorzitter juist voor de corona toesloeg. Het was overleven met de Bridgeclub. We mochten niet meer samenkomen. We hebbenonlinede corona getrotseerd. Het was geen eenvoudige opdracht. Na een moeilijke start om onder andere oudere leden hetonlinebridgeaan te leren, weliswaar telefonisch zijn we er toch in geslaagd om met 160 personen eenonlinetornooi te spelen. Door hetonlinebridge verloren we geen leden. Gelukkig is dit allemaal achter de rug”, vertelt Marijke.

BridgeBouwbedrijf Kortrijk, BBK, elke maandagavond van 19uurtot 22u30 met aandacht voor beginners en donderdag clubcompetitie van 19u30 tot 23uurin de bovenzaal van café Sint-Jan, Markeplaats 7Marke.MarkeBridgeClub, VMBC, iedere woensdag van 19uur tot 22uurin het klein cafetaria van O.C.Marke, Hellestraat 6Marke.

Voor meer info kan je Marijke Rummens bereiken op het nummer 0472817618 of op marijrummens54@gmail.com