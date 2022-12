Breilessen sluiten werkjaar van Femma af

Vijf dinsdagavonden kwamen de dames van Femma Elverdinge samen in oc Den Elver voor de cursus Breien of haken onder leiding van Marijke Depoorter van breiwinkel Casa Di Lana uit Poelkapelle. Met een stukje taart, een leuke babbel en onder het toeziend oog van organisatrice Annie Parmentier werden kleurrijke boodschappentassen en spencers gebreid. Op de foto zien we achteraan: Lena D’Hondt, Michèle Vandenbussche, Rita Deheeger, lesgeefster Marijke Depoorter, Henriette Laleman, Eveline Quaghebeur en vooraan Lieve Degezelle, Monique Bouten, Ingrid Vermeersch, Nicole Parmentier, Annie Parmentier en Christine Depoorter. Op de slotavond ontbraken Karina Debruyne, Lieve Vancaeyzeele, Sergine Vanhee, Rita Vanengelandt en Martine Persyn. (RLa/foto RLa)