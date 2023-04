Brandweerman Pascal Dehullu heeft nog een grote wens: “TAC Rally rijden staat op mijn bucketlijstje”

Pascal Dehullu is niet de man die graag in de schijnwerpers staat. Maar eens je hem aan de praat krijgt, leer je al snel dat hij een man is die vol gaat voor zijn passies. De brandweer is daar één van, ook aan rally is hij verslingerd en op fotografie hoopt hij zich helemaal toe te leggen eens hij wat meer tijd heeft…

Sergeant Pascal Dehullu belandde 28 jaar geleden via vrienden bij de brandweer. Bijna drie decennia later is hij een van de drijvende krachten achter het Tieltse korps. “Het was in het jaar dat we trouwden dat ik me aansloot. Toen moest je nog een tekst schrijven gericht aan het stadsbestuur, daarna volgden 90 uren aan de brandweerschool. Ik heb vervolgens nog heel wat cursussen en opleidingen gevolgd, werd eerst korporaal en vervolgens sergeant. Ik was ook een tijdje gaspakkendrager.”

Heeft jullie korps een specialiteit?

“We staan onder meer in voor het redden van dieren. Een paard in de gracht? Nee, meestal zijn het varkens die we uit een aalput mogen gaan vissen. Maar het is niet dat we daar zoveel voor moeten uitrukken.”

In ons archief stootten we op een artikel dat je als eerste de brand boven café ‘t Hooghuys mee ging trotseren in januari 2017.

“Dat klopt. Maar gelukkig valt het aantal zware branden enorm mee in Tielt. Maar we hebben naast branden blussen nu eenmaal heel wat taken te doen als korps.”

“Ik loop haast elke dag wel eens binnen op de kazerne”

Welke voldoening haal je uit pompierschap?

“Je kunt iets betekenen voor de maatschappij. En bovenal is er ook veel kameraadschap. Ik loop ook haast dagelijks eens binnen in de kazerne.”

Als voorzitter van de Vriendenkring ben je ook de man die de bende helpt samenhouden!

“We organiseren best wel veel. Zopas was er de paaseierenraap voor de kinderen van de brandweerlui en voor de gasten van de jeugdbrandweer, ook met sinterklaas zetten we iets op poten. Jaarlijks is er een fietstocht, een etentje voor de erebrandweerlieden en we maken ook jaarlijks een uitstap. Dit jaar is dat een weekendje Center Parcs.”

Vinden jullie nog voldoende jonge manschappen?

“Ons korps telt nu 47 leden, waarbij één dame. We hebben nu ook zeven stagiairs mogen verwelkomen, maar die staan voor een twee jaar durende opleiding. Waar wij destijds 90 uren moesten volgen, is dat nu al 264 uur. Het duurt dus zowat twee jaar vooral je echt in een brandweerwagen mag stappen. Via reclame op broodzakken en banners langs de invalswegen hebben we nu toch een mooi aantal kandidaten kunnen aanspreken, hopelijk houden ze het vol.”

Hoe vaak word je opgeroepen?

“Behoorlijk veel. Vroeger werkten we met een soort ploegensysteem. Nu geldt dat nog, maar je kan je beschikbaarheid of onbeschikbaarheid opgeven via een app. Dus kan het best dat je opgeroepen wordt als je eigenlijk niet van dienst bent. Met mijn werkgever heb ik een overeenkomst dat ik ook tijdens de werkuren mag uitrukken. En ook dat gebeurt best veel.”

De rol van de vrijwilligers wordt ook onderschat!

“Daarom dat ik me ook geëngageerd heb bij de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers. Ik ben er secretaris. Wij ijveren voor de positie van de vrijwilligers, die is na de brandweerhervorming onder druk komen te staan. Maar men vergeet daarbij dat er meer vrijwilligers zijn dan beroepskrachten bij de brandweer. Door politiek wat druk te zetten proberen we zaken te veranderen, maar makkelijk is dat niet altijd.”

Jullie krijgen ook een nieuwe kazerne!

“En dat zal geen dag te vroeg zijn. De nieuwe komt op de plaats van de huidige kazerne. De architect is bezig met het ontwerp, op 26 april komen we daarvoor samen met onze werkgroep.”

Brandweer Tielt bestaat ook 200 jaar!

“In het weekend van 18, 19 en 20 augustus is het feest. Op vrijdag zijn er optredens, op zaterdag een luxebarbecue en op zondag showen we al ons materiaal aan de Europahallen en zijn er ook demo’s.”

Met de TAC Rally heb je als rallyliefhebber een topweekend achter de rug.

“Dat klopt. Toen ik een jaar of 14 was, ben ik met mijn vader naar de rally beginnen meegaan. Zo ben ik ook in een vriendengroep gerold, we volgen nu alle BK-manches. Al is het soms wel eens puzzelen met de agenda. Ik probeer ieder jaar ook een WRC-rally op het Europees continent mee te pikken. We waren al in Duitsland, Frankrijk en vijf jaar op rij in Spanje. Binnen een week trekken we met ons groepje van vijf brandweermannen die ook rallyfans zijn naar Kroatië. Ik ben nu al volop bezig met de voorbereiding. We huren daar dan een wagen en proberen de wagens op de best mogelijke plaatsen te zien. We supporteren uiteraard voor Thierry Neuville, nu hij met Martijn Wydaeghe een West-Vlaamse copiloot heeft, is hij voor ons ook beter benaderbaar.”

Is zelf een rally rijden een natte droom?

“Dat staat zeker op mijn bucketlijstje, maar het kost heel veel. Dus weet ik niet of het er ooit van komt. Ik zou uiteraard voor de TAC Rally kiezen, ik ken hier elke hoek en kant.”

Als hobbyfotograaf neem je allicht ook je toestellen mee naar de rally’s?

“Zeker. Dat is mijn hobby waar ik eigenlijk het minste tijd voor heb. Ik ben ook haast nooit thuis, ben altijd met iets bezig. Maar dat zal misschien voor na mijn pensioen zijn. Het materiaal heb ik al.”