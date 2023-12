Brandweerkorps Ingelmunster viert Sint-Barbara met optocht en gezellig feest: “Nood aan nieuwe kazerne”

De plaatselijke brandweer van Ingelmunster vierde het jaarlijkse Sint-Barbarafeest met een optocht, officiële ontvangst, bezoek aan enkele drankgelegenheden én ook een feestmaaltijd in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Postoverste majoor Wim Decoopman pleitte in zijn toespraak voor een volledige renovatie van het brandweerarsenaal dat dateert uit 1968. “Op een geschikte locatie komt er al een McDonalds”, aldus Wim Decoopman.

De brandweerlieden kwamen te voet van de brandweerkazerne in de Schoolstraat naar het gemeentehuis in de Oostrozebekestraat, waar het college van burgemeester en schepenen hen stond op te wachten aan de glazen voordeur.

“Ik weet niet hoe het komt, maar het is bijna een traditie dat de weergoden Barbara niet zo gunstig gezind zijn. Gelukkig kunnen jullie wel tegen een stootje, maar het is nat en koud. Om jullie op te warmen, hebben we in plaats van koud bier warme chocomelk voorzien”, lachte burgemeester Kurt Windels, die zich afvroeg waarom Barbara in Ingelmunster op een andere dag wordt gevierd in vergelijking met andere brandweerkorpsen.

Postoverste majoor Wim Decoopman zei dat dit komt omdat er vroeger in Ingelmunster twee feesten waren op dezelfde zaterdag (Sint-Elooi en Barbara) én het gemeentebestuur ging het liefst naar beide feesten. Daarom schoof de Barbaraviering in Ingelmunster een weekje op.

“Op die manier is ons plaatselijke korps stand-by om de werking te verzekeren wanneer Izegem Barbara viert en Izegem staat dan in voor het grondgebied Ingelmunster wanneer ons korps feestviert.”

Respect

“2023 is het jaar van een extreem droge zomer en een kletsnatte herfst, met 40 liter water in één uur op dinsdag 14 november. In de toekomst gaan we meer rekening moeten houden met extremen. Het wordt een uitdaging, ook voor de politiek”, zei de burgemeester, die stilstond bij het hemelwaterplan en bij de taak van de hulpverleners.

“Jullie komen in beeld bij extreme warmte, uitzonderlijke droogte en hevige regenval. Vier klassieke plaatsen bleven gelukkig nu gevrijwaard, maar op andere plaatsen was het toch prijs. Respect voor jullie werk.”

De burgemeester had het voorts over de werking van de brandweerzone, die op zoek is naar een nieuwe zonecommandant en over de gemeentelijke bijdrage aan de zone. Ingelmunster betaalt voor 2024 aan de brandweerzone 308.000 euro, waaronder 204.000 euro voor de dagelijkse werking en 68.000 euro voor de investeringen.”

Interventies

“In het voorbije werkjaar werden we 284 keer opgeroepen voor een interventie. De 253 tussenkomsten voor wespenverdelging zijn hier niet inbegrepen”, zegt postoverste majoor Wim Decoopman. “Welgeteld 89 oproepen waren brandinterventies. We noteerden 27 branden in gebouwen, 9 industriebranden, 8 schoorsteenbranden en 9 buitenbranden of samengeteld 53 brandoproepen.”

“Er komt geen nieuw brandweerarsenaal op site McDonalds”

“Het gemiddelde qua inwonersaantal van Ingelmunster en Oostrozebeke komt uit op 54 brandoproepen. We volgen dit gemiddelde. We voerden ook 149 technische interventies uit. Vroeger hadden we Ingelmunster en Oostrozebeke als werkterrein, nu rijden we ook naar Izegem, Ardooie, Dentergem, Pittem en over de zonegrenzen heen eveneens naar Harelbeke.”

Investeren

Wim Decoopman deed ook een oproep naar het gemeentebestuur om te blijven investeren in het brandweerkorps. “Onze brandweerkazerne dateert van 1968. Op middellange termijn moet er worden uitgekeken naar een totale renovatie of een herlokalisatie met een nieuwbouw.”

“Jammer genoeg heeft McDonalds al de kaas van onze hamburger gegeten door een geschikte locatie in te nemen. Maar er zijn wel nog enkele mogelijke oplossingen in de omgeving, al dan niet met fusies tussen gemeenten en/of brandweerposten.”

Er werden ook nog nationale medailles uitgereikt: luitenant-geneesheer Axel Decraene (ridder in de Orde van Leopold II), eresergeant Jean-Paul Buyse (gouden medaille in de Kroonorde), luitenant Claude Mommerency (ridder in de Kroonorde) en korporaal Serge Bultynck (gouden medaille in de Orde van Leopold II).