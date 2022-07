Brandweer Moorslede bestaat honderdvijftig jaar: “Dynamiek en sfeer is fantastisch”

De brandweer van Moorslede bestaat honderdvijftig jaar. Het Moorsleedse korps vertrouwt sinds de opstart op vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. “Dat we net na een moeilijke coronaperiode, waarin ontmoeting moeilijker was, onze verjaardag kunnen vieren is extra mooi.”

In 1872 werd de Moorsleedse brandweer onder de doopvont gehouden. Precies honderd jaar later nam het korps, dat daarvoor gehuisvest was in de Poststraat en later nabij het gemeentehuis, haar intrek in het nieuwe arsenaal langs de Kerkhofstraat, de plaats waar de brandweer nu nog steeds huist.

“Ook de technische dienst huisde hier vroeger, maar sinds 2006 hebben we hier de volledige ruimte voor ons alleen”, aldus korpssecretaris Dirk Decuypere. Hij schreef naar aanleiding van het honderdvijftigjarig bestaan van de Moorsleedse brandweer mee aan De Mwoisleedse Pompiersgazette, een krant die eenmalig wordt uitgebracht naar aanleiding van de verjaardag van de plaatselijke brandweer. In de krant is de historiek van de brandweer te lezen.

Doorheen die honderdvijftig jaar maakten de leden van de brandweer heel wat mee. “Het overlijden van de vorige korpschef Ignace Van Poucke na een zware ziekte was een grote klap. Net zoals het dodelijk ongeval waarbij onze korpsarts Karolien Hemeryck om het leven kwam”, aldus Filip Louagie. Ondanks die vele tegenslagen merkt hij ook de kameraadschap binnen het team. “De dynamiek en de sfeer binnen de groep is iets fantastisch. Daarom raad ik ook iedereen aan om bij de brandweer te komen. Tijdens corona was het wel moeilijker en was ontmoeting na een interventie moeilijker. Brandweermannen leven door samen te komen.”

Brand bij D’Hulster

De Moorsleede brandweerman moest in het verleden heel wat grote branden bestrijden. Zo was er in 2009 de brand bij de firma D’Hulster, maar ook verschillende silobranden en de brand bij meubelzaak Verfaille herinneren verschillende huidige en voormalige brandweermannen zich nog. “De voorbije jaren moeten we gelukkig wel minder mensen uit hun wagen halen. Vroeger was dat wekelijkse kost. Door de snelheidsbeperkingen rijden mensen trager waardoor er minder erg zware ongevallen zijn”, aldus Filip.

De brandweer van Moorslede telt momenteel vijfentwintig leden. De voorbije jaren werd er serieus gezocht naar nieuwe krachten. “Inmiddels zijn er vier nieuwe mensen bij en nog twee andere kandidaten hebben zich aangemeld. Toch mogen er eigenlijk nog een vijftal mensen bijkomen.”

Ondertussen zijn de korpsleden gestart met de voorbereidingen op de festiviteiten rond 150 jaar brandweer Moorslede. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus is er vanalles te doen in de omgeving van GC De Bunder. Zo worden de wagens er voorgesteld, is er een brandweerfuif en zijn er demonstraties. Sportievelingen kunnen zich op zondag wagen aan een wielertocht langsheen verschillende kazernes in de regio. Op zondagmiddag is er Brandweer zonder Grenzen waarbij teams van maximum vier personen uitdagende proeven afleggen.

“We willen graag ook kinderen warm maken voor de job van brandweerman. Tijdens de kidstoer maakt men kans op mooie prijzen”, aldus Bert Coene van de organisatie. Tickets voor de brandweerfuif op zaterdag en inschrijven voor Brandweer zonder Grenzen op zondag kan nu al via de Moorsleedse brandweerlieden.