Bowlingkampioenen bij S-Plus Beselare

Het maandelijks Kampioenschap Bowling 2023 van S-Plus Beselare werd passend gevierd in Bowlingcenter Atlantis in Ieper waar ze hun vaste stek hebben. Bij de dames werd Bernadette Pierpont de grote kampioene op de voet gevolgd door Marie-Rose Stragier en Godelieve Alberts. Ook de mannen droegen hun steentje bij en bij hen werd Jean-Marie Lakiere gekroond tot kampioen, gevolgd door Roland Vanlerberghe en Albert Bogaert. We bemerken alle gevierden (zittend) samen met verantwoordelijke Jean-Marie Verlinde (staand links), spelers en vrijwilligers van de organisatie. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij de bestuursleden van S-Plus Beselare, bij verantwoordelijke Jean-Marie Verlinde of in het Bowlingcenter Atlantis. (ZB/foto ZB)