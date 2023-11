Bowlingclub Joyken mettwee ploegen in competitie

Heel wat mensen hebben wel al eens een bowlingbal naar kegels gerold. Weinig weten echter dat er ook in die sport een nationale competitie bestaat. De Zwevezeelse bowlingclub Joyken speelt in ereklasse en derde nationale, en telt een vijftiental leden. Dempsey Demeester stelt graag zijn sport en club voor.

“Eigenlijk is de club een tiental jaar geleden begonnen in Pittem”, vertelt hij. “Toen Joyken afgebroken werd, kwamen er appartementen in de plaats en verhuisden we naar Zwevezele. We spelen in twee nationale reeksen, op dezelfde avond. Corona heeft ook invloed gehad op onze club. Ervoor hadden we drie ploegen en dankzij onze sponsors Pro at Work en dakwerken Deboever kunnen we nog aantreden met twee ploegen. Zelf speel ik in de ereklasse.”

“Iedere ploeg bestaat uit vijf spelers, die drie games spelen op twee banen en schermen; er is ook een reservespeler, die in beide reeksen mag invallen. De bal is een competitiebal. Iedere speler heeft zijn of haar eigen bal, en die weegt tussen de veertien en zestien pond, zeven à acht kilogram dus. De wedstrijden beginnen om 20.15 uur en lopen soms uit tot middernacht. Dat vraagt dus heel wat uithouding en concentratie gedurende bijna vier uren. Ook de temperatuur en de vochtigheid zijn van belang tijdens de wedstrijd.”

Niet goedkoop

“Elke speler moet toch wel wat investeren in zijn sport”, zegt Dempsey, die ook secretaris van de club is. “Je hebt meerdere wedstrijdballen en betaalt gauw een paar honderd euro per bal. Neem daarbij nog de training, die negen euro per spel kost, en we moeten toch ook eens iets drinken of eten, ook dat kost geld. Het is dus geen goedkope sport, als je het voor honderd procent wil beoefenen. Dat willen we doen, en we zijn onze sponsors dan ook heel dankbaar dat we dankzij hen aan competitiesport kunnen doen.”

“Dit seizoen begon met de beker, maar daarin zijn we uitgeschakeld. In de competitie zitten we aan de derde speeldag, tegen Allies in Moeskroen. Tegen Mol en Sint-Martens-Latem liep het niet zo lekker. Het was telkens achtervolgen, en we kwamen enkele kegels te kort om een goed resultaat te halen. Maar we laten de moed niet zakken en doen er alles aan om in Moeskroen te winnen.” (WD)