Bowling De Goe Smete wordt Anglo Bowling

In bowlingclub The Old Pin, gelegen langs de Ringlaan, waait er een nieuwe wind. Zowel het bestuur als de uitbating van het bowlingcenter zijn veranderd. Ook de bowlingvereniging, die sinds de sluiting van De Goe Smete op een laag pitje stond, gaat voor een nieuwe start.

Bowling De Goe Smete, gelegen aan de Ringlaan in Koekelare, was decennialang dé plek voor de bowlingliefhebber. De bowlingzaak, destijds gerund door Els Verhelst en Anthony Durnez, kende er zes superjaren. De zaak huisvestte er een club die er in competitieverband speelde en behoorlijk uit de hoek wist te komen. Het trok ook tal van recreanten en verenigingen aan, die er als individu of met hun leden voor hun plezier een avondje kwamen bowlen.

Frisse wind

Toen de bowling in Middelkerke voor een jaar de deuren sloot, kwam de Middelkerkse club in Koekelare terecht en was een fusie al snel een feit. De bowlingclub The Old Pin zag in 2013 het levenslicht. Helaas droomden Els en Anthony al lang over een eigen stekje, een kleinschalig restaurantje, en vertrokken ze uit de Goe Smete. The Old Pin draaide vanaf toen op een laag pitje.

De Goe Smete kwam onlangs in handen van Renaud Honhon, uitbater van Anglo Bowling Hamme en Holsbeek. Sinds april 2022 is Tim Dessein uit Nazareth er aan de slag als uitbater. Vanaf 1 november wordt Anglo Bowling Koekelare de nieuwe naam. “Dat betekent dat ook wij een nieuwe start nemen met bowlingclub The Old Pin. We hopen dat deze nieuwe, frisse wind ook de bowlingclub laat bloeien en uitbreiden”, vertelt voorzitter en Koekelarenaar Theo Van Landeghem lachend.

Vernieuwd bestuur

Het vernieuwde bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter is Theo Van Landeghem, secretaris Pascal Recoules, penningmeester Martine Talon en sportleider Tim Dessein. The Old Pin telt een 25-tal leden. Het dynamisch bestuur hoopt dat tal van jongeren en senioren de weg naar de club zullen vinden en er ook zullen aansluiten.

Op woensdagavond wordt er liga gespeeld. Dat is een soort interne competitie binnen de club en tevens ook de trainingsavond voor de competitiespelers. Daarnaast hebben ze er ook een ploeg die aantreedt in eerste nationale en één in derde nationale. (EV)

Info: Anglo Bowling langs de Ringlaan in Koekelare, bij voorzitter Theo Van Landeghem via 0468 25 85 76 of topkoekelare@gmail.com.