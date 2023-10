Bouwvrienden schenken ingezameld geld en lanceren weer kerstmarkt

Op vrijdag 27 oktober ben je vanaf 19.30 uur welkom in café ’t Excuus op het Stationsplein om je in te schrijven voor de kerstmarkt, die op zaterdag 16 december plaatsvindt in de overdekte gebouwen van Viktor Schotte in de Nieuwstraat. Net zoals vorig jaar zijn plaatselijke verenigingen weer welkom.

De organisatie berust voor het tweede jaar op rij bij De Bouwvrienden, die recent ook nog een cheque met ingezameld bedrag overhandigden aan Tim Vanneste en Ilse Degrieck als bijdrage in de kosten voor hun ziek kindje.