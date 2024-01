Botvinkententoonstelling in Oostrozebeke is een groot succes

Volkscafé Vrij Polen liep zondag vol voor de derde editie van de botvinkententoonstelling. Aan deze unieke tentoonstelling van wildkleur en mutaties konden de organisatoren 150 deelnemende vogels inschrijven, in tegenstelling tot 88 deelnemers vorig jaar.

Volgens voorzitter Philip Ampe hadden ze zo’n enorme deelname niet verwacht. De tentoonstelling werd bekeken door een officiële jury die na afloop de winnaars bekend maakte.

De winnaar in wildkleur in kooi is Marc Willems, in wildkleur in open kooi Marc Willemyns, in mutaties in kooi Linda Booghmans, en in mutaties in tentoonstellingskooi Freddy Vandeputte. Op de foto zien we de deelnemers aan de tentoonstelling omringd door de organisatoren.

(CLY/foto CLY)