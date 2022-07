Boterronde leverde 121.000 euro op voor goede doel in Diksmuide

Dertig jaar nadat ze het initiatief namen, stoppen Luc Dewulf en zijn echtgenote Brigitte Tailleu met ‘De Boterronde’. Het sportieve evenement werd telkens gekoppeld aan het goede doel. In drie decennia werd maar liefst 121.000 euro weggeschonken.

“Het was voor ons een originele manier om het jubileum van onze optiek-en trofeeënzaak te vieren”, vertelt Luc Dewulf. “Samen met Klerkenaars Luc Denys, Jacky Deprez en Johan Schotte startte ik daarbij ook een omloop voor wielertoeristen die meteen een groot succes werd.”

“De wandelomlopen werden uitgebreid door de medewerking van de Diksmuidse wandelclub en de Gezinsbond stak zijn schouders onder de bijkomende kleinere fietsroutes. Dankzij hun hulp en de hulp van een 80-tal vrijwilligers met daarbij de steun van de talrijke zelfstandige ondernemers groeide de Boterronde uit tot een begrip tot ver over de grenzen van Diksmuide. Ik ben al deze mensen ontzettend dankbaar. Daaraan gekoppeld was er een avondfeest.”

De opbrengst ging naar diverse goede doelen. Na 25 jaar hield Luc het sportieve element voor bekeken en bleef nog enkel het avondfeest over.

“Op het hoogtepunt van de Boterronde konden we maar liefst 2.000 deelnemers ontvangen. Het resultaat was dat we in totaal over de dertig jaar 121.000 euro konden verdelen onder verschillende goede doelen. Het avondfeest bleef doorgaan, maar dan kwam corona. Een avondfeest kon niet meer, maar ik bleef fondsen werven”, aldus Luc.

680 flessen cava

“Onze doelgroepen waren telkens hulporganisaties die zorg in grote verscheidenheid aanbieden. Elke organisatie had door de pandemie nood aan materiaal en een tekort aan kapitaal. In 2021 konden we dankzij fondsenwerving drie nieuwe kiné-trainers schenken aan drie rusthuizen, 680 flessen cava aan de zorgverleners en bloemen en drankjes aan de mensen die zorg nodig hadden. Bovendien werd 16.270 euro verdeeld onder de goede doelen, met dank aan een 100-tal zelfstandigen.”

Toch wou Luc nog een breder slot aan de Boterronde breien. “ Ik dacht ontwierp een kaartspel over Diksmuide geworden, met 40 foto’s van toeristische plaatsen. Er werden 5.700 kaartspelen verkocht, dit bracht 13.500 euro op. Samen met de som van 16.270 van 2020 bracht het coronaproject 29.770 euro op.”

Deze som werd op vraag van Luc door burgemeester Lies Laridon uitgereikt aan volgende goede doelen: Duin & Polder, Familiezorg, ’t Kloosterhof, Palliatieve Zorg, Rode Kruis, RVT Zilvervogel, WZC Yserheem, Samena Esen en VillaVip Diksmuide. “Dit is het einde van de Boterronde maar dat betekent niet dat ik mij niet meer zal inzetten voor het goede doel”, besloot Luc Dewulf.

(ACK)