Botermarktvrienden huldigen kampioenen

Kaartersclub De Botermarktvrienden huldigde zijn kampioenen in brasserie De Botermarkt in Tielt. Aan een kampioenviering gaat meestal een spannend kaartseizoen vooraf en dat was dit jaar niet anders. Onder de aanwezige leden mocht Joris Van Cauwenberghe het seizoen afsluiten met een derde plaats. Tweede was Chantal Vansteenkiste die daarmee enkel Andre Vandecasteele voor moest laten in het eindklassement. Joke Constant eindigde als rode lantaarn, maar vriendschap en plezier is het belangrijkste bij de club. (WME/gf)