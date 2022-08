Bordes Izegem Koers op donderdag 8 september: “Nog wijziging in parcours”

Bordes Izegem Koers op donderdag 8 september moet weer een hoogdag worden voor heel wat Izegemnaars. Van de vip tot het Koerskaffee, er is voor ieder wat wils. Ook langs het parcours zorgen heel wat verenigingen voor drankstandjes.

Het Blauwhuispark wordt nog meer het epicentrum van Bordes Izegem Koers, want nu wordt daar zelfs ook de officieuze start gegeven. De renners rijden van de Gentstraat en de Roeselaarsestraat richting Sasbrug en zo via de Rumbeeksestraat door het centrum van Kachtem. Bedoeling was dat men zo rechtdoor zou fietsen naar de Vijfwegen. “Maar de stad kon ons niet garanderen dat de werken in de Kachtemsestraat klaar zouden zijn. We hebben dan maar het zekere voor het onzekere genomen en nu slaan we aan vishandel Dedeystere de Leo Bekaertlaan in om zo dan aan de rotonde aan de voet van de centrumbrug uit te komen. Via de Prinsessestraat en Emelgembrug gaat het zo langs het VTI dan naar de Gentseheerweg. De beslissing tot deze kleine parcourswijziging moesten we tijdig nemen, want we moesten uiteraard ook nog communiceren naar de bedrijven langs de Lodewijk de Raetlaan dat ze die dag moeilijk bereikbaar zullen zijn”, klinkt het bij voorzitter Vincent Guillemyn.

Izegemse catering

Ook het vipgebeuren is weer een succes. De formule van vorig jaar werd aangehouden met ‘gewone’ en ‘select’ vips. “In totaal zijn er ruim 500, toch 75 meer dan vorig jaar. We hebben ook heel wat nieuwe mensen kunnen aanspreken, het moet zijn dat dat de mond-tot-mondreclame haar werk heeft gedaan”, redeneert Sandra Verbrugghe, die mee instaat voor het vipgebeuren. “Maar ook voor wie geen vipkaart heeft is er genoeg te doen. Om 11.30 uur gaat het Koerskaffee al open. Yannick Depla, Tom Sintobin en Hein ‘Hoppie’ Dekiere zijn weer de cafébazen van dienst. Dit jaar is ook de catering Izegems met pasta van Bjen Kwie, snacks van BBQ for You en hamburgers van Andiz. Er komt ook een podium waarop de ploegvoorstelling zal plaatsvinden. En dat is allemaal te volgen in het Koerskaffee. En dit jaar voorzien we ook livestreaming van de koers, zodat je niet op het parcours hoeft te zijn om ook de koers daadwerkelijk te volgen.”

120 seingevers en 100 vrijwilligers zijn present om alles mee in goede banen te leiden

Langs het parcours stellen heel wat verenigingen hun tentje weer op. “Wie de tocht mee wandelt of fietst, zal dus onderweg geen dorst hoeven te lijden.” Sportief wordt het wel een hele klus om een mooi peloton samen te stellen, omdat er concurrentie is van heel wat buitenlandse wedstrijden. “Maar we maken ons sterk zeker enkele publiekstrekkers naar hier te halen.”

Afterparty tot 23 uur

Logistiek is de organisatie ook een huzarenstukje. “We hebben een 120-tal seingevers nodig en daarnaast is er nog een 100-tal mensen in de weer in de vip en het Koerskaffee.”

Izegem Koers brengt duizenden mensen op de been. “Na de prijsuitreiking gaat het feest gewoon verder. Zanger Jens komt optreden, daarna is het de beurt aan The Basscats. Er is een afterparty met dj’s Koen en Stijn, maar om 23 uur sluiten we de deuren. Dan kan men elders in Izegem nog gaan verder feesten”, klinkt het.