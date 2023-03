Boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan Houtem viert feest

De boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Houtem bij Veurne heeft op zaterdag 18 maart haar beste schutters van het afgelopen jaar gevierd.

Door omstandigheden konden de activiteiten niet meer in herberg De Welkom doorgaan en moest er uitgekeken worden naar een ander clublokaal. Het lokaal van de gilde is gevestigd in de Houtemstraat, 3 in Houtem bij Veurne. In de zomer van 2022 werd aan de nieuwe kantine een stuk bijgebouwd, zodat er vanaf oktober 2022 opnieuw kon geschoten worden op de liggende wip. Het oudste schietende lid is 74 jaar, de jongste schutter is 12 jaar.

Er wordt geschoten op de staande en de liggende wip. Op de liggende wip zijn al 41 jaar lang 35 schutters ingeschreven.

Op de foto zie je zittend vooraan de winnaars: koning Tino Gesquière, de eerste dame bij de kampioenen Julie Thoumsin, en algemeen kampioen Pascal Verhille. Kampioen kleine vogels Lars Gesquière kon niet aanwezig zijn voor de groepsfoto. (JT/foto JT)