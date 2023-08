Bonustocht wandelclub Nooit Moe trekt naar de Palingbeek

Op zondag 13 augustus organiseert de Boezingse wandelclub Nooit Moe vzw haar ‘bonustocht’ onder de naam ‘t Zomert in de Palingbeek. Jelle Laurens, zoon van Jan en Mireille Maeren, zal dan ook weer zijn wandelschoenen aantrekken. De jongeman heeft een visuele beperking, maar is toch lid van de Boezingse club en haspelt regelmatig zijn tochtje af onder begeleiding van Rita Verlinde.

“We tekenden negen verschillende omlopen van 6 tot 30 kilometer uit, die allemaal uitgepijld worden in het natuurrijke Zillebeke”, vertelt Arlette Dassonneville, secretaris van de wandelclub. Zij kent de vele wandelpaden in haar dorp als geen ander. “Naast het Palingbeekdomein verkennen we ook nog het Drieblotenbos, Passendaleveld, de Gasthuisbossen, de Vierlingen, het Molenbos en Zillebekevijver. Er is vrije start van 7 tot 15 uur in OC ‘t Riet, Seelbachdreef in Zillebeke. Ongeveer om de zes kilometer is er een rustpost met drank en spijs aan democratische prijzen. Zowel de recreatieve als de sportieve stappers komen aan hun trekken”, klinkt het bij Arlette.

Visuele beperking

Eén van die stappers is Jelle Laurens (30). Hij kampt met een visuele beperking, maar sloot zich ongeveer twee jaar geleden toch aan bij wandelclub Nooit Moe. “Ik wandelde vroeger al met nonkel Jef. Ik leerde Rita Verlinde kennen op de soepverkoop van het kermiscomité en ze nodigde mij uit om samen te wandelen. Ze is een echte vriendin geworden en zonder haar kan ik niet meewandelen”, zegt Jelle.

Geluiden en geuren

“We stappen bijna elke week met de club een tiental kilometer, maar ik neem ook elke donderdag deel aan de Sint-Sixtus-hoevewandelingen. Ook al zie ik niets, toch kan ik genieten van de tochten dankzij de geluiden en geuren of onderweg een koe horen of een paard strelen. Rita zorgt wel voor de nodige uitleg onderweg. Ik hoor en herken ook wel de dialecten van een andere streek. Paardrijden in Krombeke of Merkem is trouwens mijn andere grote passie”, besluit Jelle Laurens. (RLa)