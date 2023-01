Bond Derde Leeftijd Madonna kroont kaartkampioenen

Twee keer per maand komen de leden van Bond Derde Leeftijd samen om een kaartje te leggen in ‘t Madointje in Madonna. Willy Six had het afgelopen seizoen de beste troeven bij de mannen, terwijl Marie-Christine Contamin het kroontje bij de vrouwen kreeg opgezet.

De vereniging telt 168 leden. Op de foto zien we de kampioenen met de bestuursleden van de Bond Derde Leeftijd, met zittend v.l.n.r. Marcel Demuynck, Benedikte Verhaeghe, Willy Six, Marie-Christine Contamin, Geert Debrabandere en Madeleine Vandenbroucke. Rechtstaand v.l.n.r. Johny Demuynck, Nelly Vandendriessche, Viviane Deceuninck, Jacqueline Lampaert en Gerard Pauwelyn. Irma Noyelle ontbreekt.