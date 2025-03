Boer zoekt KSA’ers tijdens het ouderfeest

KSA Pittigem organiseerde zaterdag zijn jaarlijkse ouderfeest in zaal De Magneet, dat ditmaal ‘boer zoekt KSA’er’ als thema had. De hele avond draaide immers om twee oude boeren die binnen de KSA op zoek gingen naar jonge overnemers die hun boerderij zouden willen verderzetten. Via dansjes gingen de leden van de verschillende leeftijdscategorieën hiervoor met elkaar in competitie. Op het menu stonden de inmiddels traditioneel geworden hamburgers met verse groentjes en frietjes. Dit jaar hadden 350 ouders en leden zich ingeschreven en 28 leiders leidden, samen met het oudercomité, alles in goede banen. De kinderen konden zich onder het toeziend oog van de leiders uitleven op een springkasteel of met een aantal volksspelen. (JG/foto Jan)