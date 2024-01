Boek en Huis Lichtervelde schenkt 1.869 euro aan Kiekafobee

Boek en Huis, een tweedehandsboekenverkoop, vond gedurende twee weekends in oktober plaats in Woonwinkel Beeusaert. Het ingezamelde bedrag, 1.869 euro, wordt geschonken aan Kiekafobee. “We zijn heel blij met deze som,” vertelt Johan Vandenbussche, “we behaalden dit met dank aan iedereen die gratis boeken binnenbracht, en uiteraard de talrijke bezoekers en kopers.”

Dit jaar vindt Boek en Huis plaats in het weekend van 18 oktober. “Het concept tweedehandsboekenverkoop gecombineerd met een bar, tussen de mooie meubelen van Woonwinkel Beeusaert blijft hetzelfde. Deze keer is het één weekend dat al zal starten op vrijdag. Verdere informatie volgt in de loop van het jaar.” Er worden nog altijd boeken aanvaard. (JW/foto Kurt)