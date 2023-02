Bloedgevers uit Langemark-Poelkapelle krijgen na twee coronajaren bedankingsfeest

Na twee coronajaren kon er eindelijk weer een bedankingsfeest doorgaan voor de bloedgevers van Langemark-Poelkapelle. In het werkjaar 2022 waren er 754 opkomsten, wat stilaan weer het niveau van voor corona evenaart.

Op het feest ging de aandacht ook naar de 19 donoren die een belangrijke kaap overschreden hebben. Daarbij springen Gilbert Verackx met 125 giften en Ignace Lemahieu met 100 giften in het oog. Drie mensen kwamen op het feest zelf hun getuigschrift afhalen. Marnick Goegebeur en Marc Debou hebben al 75 keer bloed gedoneerd en Patrick Vermeylen kwam zich al 50 keer aanbieden. Patrick Vermeylen is voortaan bestuurslid van de contactgroep. We zien de gelauwerden samen met het bestuur op de foto. Het bestuur doet ook een oproep naar iedereen van de gemeente om in 2023 massaal bloed te blijven geven. Op maandag 27 en dinsdag 28 februari kan er bloed gedoneerd worden in OC Den Tap in de Klerkenstraat in Langemark en op dinsdag 7 maart in OC De Hazebrug in Sint-Juliaan. (gf)