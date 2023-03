Blij weerzien met oud-leiding Chiro Pendoender

Op zaterdag 11 maart vond in zaal Barthel de reünie plaats van de oud-leiding van Chiro Pendoender. Een drietal oud-leiders zette de schouders onder het reünie-initiatief. Ze nodigden iedereen uit die in de periode 1996-2006 als leider, volwassen begeleider of kok actief was bij Chiro Pendoender. Dat resulteerde in zaal Barthel in een blij weerzien met 100 aanwezigen. Zelfs Klaas Delrue van Yevgueni was present op de bijeenkomst. De huidige kookploeg bereidde vijf pasta’s, die geserveerd werden door de gewezen koks. Nostalgische foto’s werden geprojecteerd en de aanwezigen kregen als aandenken een ‘Pendoender biertje’ aangeboden. (CB/foto CB)