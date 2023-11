Blauwe Wimpel huldigt kampioenen in Oostkamp

Op het jaarlijkse ledenfeest van de Blauwe Wimpel, dat dit jaar doorging in salons Denotter in Zedelgem, werd er uitgebreid tijd genomen om de kampioenen van het voorbije seizoen te huldigden. De titel van clubkampioen is opnieuw voor Peter Van Acker.

Op de tweede plaats eindigde Franki Van Acker, gevolgd door Benny Toortelboom op drie. De top vijf werd vervolledigd door Jozef Vanhoutte en Norbert De Clerck. Opmerkelijk was de speech van voorzitter Reginald Vandaele. “We moeten elkaar vaker bedanken. Dank aan diegenen die alles mee organiseren, dank aan diegenen die me helpen met de papierwinkel van de vzw. Dank aan iedereen die ik zou vergeten te bedanken”, waarna er geklonken werd op de Blauwe Wimpel.

(GST/foto GST)